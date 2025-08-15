Estas son las horas puntas en las que se debe extremar la precaución en las carreteras salmantinas durante este viernes

La Dirección General de Tráfico ha emitido un aviso especial para este viernes 15 de agosto ante la previsión de una alta intensidad circulatoria en varios tramos de las carreteras salmantinas, coincidiendo con la operación especial de tráfico de mediados de agosto.

Según las estimaciones, las horas punta en las que se recomienda extremar la precaución serán principalmente de 12:00 a 15:00 horas, coincidiendo con desplazamientos cortos y de largo recorrido, y de 18:00 a 21:00 horas, franja en la que se espera un gran volumen de retorno y salidas hacia destinos vacacionales.

La DGT recuerda que la operación especial continuará durante el fin de semana, con previsiones de tráfico intenso para el sábado 16 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas, y el domingo 17 de agosto, de 15:00 a 22:00 horas.

En cuanto a los puntos conflictivos, se prevé circulación lenta con paradas en la A-66, a la altura de Salamanca, en la glorieta Buenos Aires (p.k. 340,000), debido a la confluencia con la A-62 en el p.k. 244,000. También se espera una alta intensidad circulatoria en la SA-20, en la glorieta del p.k. 92,000, donde confluirán tráfico periurbano y de largo recorrido procedente de las autovías A-50 y A-62, afectando a todos los accesos.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, evitar en lo posible las horas de mayor intensidad y mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente en los tramos señalados como de especial vigilancia.