Estas son las horas puntas en las que se debe extremar la precaución en las carreteras salmantinas durante el domingo en la operación retorno

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado este domingo 17 de agosto un dispositivo especial ante la previsión de intensas retenciones en las carreteras salmantinas, especialmente durante la franja de tarde, coincidiendo con el final del puente de agosto.

Según las estimaciones, la mayor concentración de vehículos se espera de 15:00 a 22:00 horas, cuando miles de conductores regresen a sus lugares de origen tras el fin de semana festivo. Este incremento afectará tanto a las vías de largo recorrido como a los accesos a la capital.

En cuanto a los puntos conflictivos, la A-66, a la altura de Salamanca, en la glorieta Buenos Aires (p.k. 340,000), podría registrar circulación lenta con paradas debido a la confluencia con la A-62 en el p.k. 244,000. Asimismo, en la SA-20, en la glorieta del p.k. 92,000, se prevé una alta intensidad circulatoria en todos los accesos por la confluencia de tráfico periurbano y de largo recorrido procedente de las autovías A-50 y A-62.

La DGT recuerda que este dispositivo de retorno coincide con el final de la operación especial de mediados de agosto y recomienda planificar los desplazamientos, evitar las horas de mayor intensidad y mantener una conducción prudente, prestando especial atención a los tramos señalados por posible congestión.