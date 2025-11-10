Estos son los médicos galardonados en el V Reconocimiento Profesional del Hospital Universitario

Este lunes el Salón de Actos del Hospital Universitario de Salamanca ha acogido la ceremonia de entrega del V Reconocimiento Profesional que se celebra en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). Esta edición es la segunda en estar específicamente dirigida a los profesionales médicos del centro. Estos galardones poseen un carácter distintivo, ya que su origen reside en las nominaciones realizadas por todos los profesionales del CAUSA, convirtiéndolos en un reconocimiento impulsado y planteado directamente desde los propios compañeros.

En la categoría individual, tres destacados profesionales han sido premiados por su valía y dedicación:

Francisco Blanco Antona, Jefe de servicio de Cirugía General.

Felipe Gómez-Caminero López, Adjunto de Medicina Nuclear.

Pedro Luis Sánchez Fernández, Adjunto de Cardiología.

Además, se han distinguido a dos equipos por su labor conjunta e integral:

El equipo de Geriatría, con una representación encabezada por Mª Carmen Pablos y Alfonso González.

El equipo de Trasplante Pulmonar, un reconocimiento compartido por múltiples áreas, incluyendo a Marcelo Jiménez López (Cirugía Torácica), Gemma Siesto y Virginia Pérez (Neumología), así como compañeros de UCI y Rehabilitación, quienes también les acompañaron y comparten el mérito de este premio.

La entrega de estos premios subraya la importancia del reconocimiento entre pares y la valoración del trabajo y la excelencia asistencial dentro del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.