¿Cuáles son las medidas extraordinarias y temporales para afrontar la escasez de personal sanitario en Salamanca?

Desde hace años, tanto Salamanca como el resto de las provincias de Castilla y León han sufrido la escasez de personal que se han tenido que marchar a otros lugares de España e incluso al extranjero, algo que han denunciado los sindicatos desde hace mucho tiempo y que parece que finalmente ha visto la luz.

Para ello, la consejería de Sanidad de Castilla y León ha aprobado una serie de medidas de carácter extraordinario y temporal para afrontar esta situación y garantizar un sistema sanitario de calidad.

De este modo, ha indicado que así se da respuesta a la falta de profesionales del ámbito, especialmente en los facultativos como habían denunciado desde CESM en la huelga médica, así como los sanitarios en atención primaria, hospitalaria y, como no, en Urgencias.

Los objetivos que se persiguen desde la Junta de Castilla y León son dos, garantizar los puestos de difícil cobertura y en donde existen problemas estructurales que son urgentes como el de personal; y por otro lado que se peudan realizar las actividades asistencias donde la prestación sea más difícil se pueda realizar sin problemas.

En los puestos de difícil cobertura, según han indicado, estarían aquellos donde exista falta de provisión, por lo que el procedimiento de selección será más agil de lo normal con contrataciones en el primer trimestre de 2026.

Las fases por las que se pasarán son: la propia propuesta de la Dirección del hospital de Salamanca, la declaración de la Gerencia Regional de Salud, la negociación en la mesa sectorial de sanidad, la convocatoria extraordinaria y, finalmente, el proceso selectivo por concurso de méritos.

Además, los profesionales sanitarios van a recibir incentivos económicos y no económicos como reconocimiento y experiencia, flexibilización de jornada, medidas de formación y mejoras en el complemento de garantía asistencial.

Por otro lado, las actividades asistenciales de difícil prestación serán aquellas que se cubrirán debido a que el personal del centro no pueda, además de las que declaren la Gerencia Regional. Además, entre las medidas previstas están la prestación voluntaria de guardias, colaboración asistencial entre centros con retribuciones, garantizar la cobertura y suspensión voluntaria y temporal de la exención de guardias para mayores de 55 años.

Como han indicado en la Junta de Castilla y León, se pretende que sea un instrumento flexible y que mejore las condiciones laborales del personal sanitario.