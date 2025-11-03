Estos son los números más buscados de cara al Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Quedan ocho semanas para la Lotería de Navidad 2025 y ya hay un claro protagonista en las administraciones de lotería de todo el país: el número 00093. Este décimo, que coincide con el famoso dorsal del piloto de MotoGP Marc Márquez, se ha convertido en el más solicitado y ya se encuentra agotado en numerosos puntos de venta.

Según informa la Agencia Europa Press, el furor por el 00093 se debe a una combinación de la inmensa popularidad del campeón de motociclismo y la arraigada tradición de los jugadores de apostar por cifras con un significado personal o especial. Numerosos seguidores del piloto consideran el número como un auténtico talismán de la suerte.

Cada año, la búsqueda de números especiales para el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre se centra en fechas que conmemoran eventos trascendentales en España. En años anteriores, números coincidentes con el primer día del confinamiento por la COVID-19 (14320) o la victoria de Messi en el Mundial de Qatar (18122) estuvieron a la cabeza de la demanda.

Aunque el 93 sea el líder indiscutible, los números que comienzan o terminan en cero siguen siendo muy populares entre los compradores. Los décimos que se agotan más rápidamente son combinaciones como el 00000, el 01500, el 09500 y el 02500.

Un análisis reciente también ha detectado una subida en la demanda de los números "redondos" como el 00088, 00174 y 00265. Además, las terminaciones que finalizan en 5 y 7 son percibidas como "de la suerte", un atractivo reforzado por el hecho de que el dígito "5" es históricamente la terminación más frecuente en los premios del "Gordo".

Como cada año el Sorteo de la Lotería Nacional se celebrará el día 22 de diciembre, que este año cae en lunes.