Estas son las ocho esculturas de Salamanca que serán restauradas

Esculturas El Ama y el Poeta, en la Plaza de Gabriel y Galán

El Ayuntamiento de Salamanca restaurará ocho esculturas repartidas por toda la ciudad con el objetivo de ponerlas en valor. Para ello ha publicado el anuncio previo de la licitación de los trabajos que tienen un presupuesto de 33.000 euros sin IVA.

Los trabajos se reparten en tres lotes, siendo el primero para el ‘Monumento a la Unificación’ de José Luis Nuñez solé que está ubicada en el Paseo de Torres Villarroel. Sel segundo lote está formando por las esculturas “El Ama” y el “El Poeta”, ambas del grupo escultórico Gabriel y Galán de Juan Cristóbal González, ubicado en la Plaza de Gabriel y Galán y por ‘Victoria Alada’, de Victorio Macho y Agustín Casillas y que se encuentra en el parque de La Alamedilla.

El tercer lote está formado por las esculturas ‘Busto homenaje a Francisco Maldonado’, de Juan Cristóbal González, situado en la glorieta del Alto del Rollo; el ‘Busto homenaje a Tomás Bretón’, de Francisco González Macías situado en el parque Tomás Bretón; el ‘Monumento a Francisco de Vitoria’, de Francisco de Toledo y que está ubicado en la Plaza del Concilio de Trento y el ‘Monolito al piragüista Heraclio Carreño’, de G. Sánchez Cruz que se encuentra en el Paseo Fluvial.

El Ayuntamiento reconoce que varias de estas esculturas están afectadas desde hace años por actos vandálicos o por la degradación provocada por la climatología.

El contrato establece que la ejecución de las mejoras será de 3 meses para cada uno de los lotes.