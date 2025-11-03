Estas son las propuestas para las Medallas de Oro 2025 de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes ante la Junta de Portavoces la propuesta para otorgar las Medallas de Oro de la Ciudad 2025 a la hematóloga María Victoria Mateos y a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Con este paso, se inicia la tramitación del expediente que será sometido a la aprobación del Pleno Municipal el próximo 5 de diciembre.

El acto oficial de entrega de las distinciones está previsto que se celebre en el Teatro Liceo el 18 de diciembre.

Reconocimiento a una trayectoria brillante en investigación y al compromiso social

La propuesta de concesión de la Medalla de Oro a la hematóloga, al frente de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Salamanca y profesora asociada de la USAL, se fundamenta en su trayectoria, que la sitúa como un referente mundial en el tratamiento del mieloma múltiple. Además, se destaca su firme compromiso tanto con la ciudad como con el Hospital Universitario.

La doctora lleva tres años consecutivos figurando en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España. En 2023, fue reconocida con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, y fue pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Por otro lado, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios es reconocida por sus 53 años de trayectoria. Su labor se centra en asesorar, informar y educar en materia de consumo a través de charlas, talleres y estudios de calidad. La Asociación ha sido pionera en el movimiento asociativo y en la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.