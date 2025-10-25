Estos son los puntos de Salamanca donde más ha llovido durante este viernes

El pasado viernes 24 de octubre se presentó como un jornada pasada por agua en Salamanca. Aunque, ¿dónde llovió más? Estos son los datos recogidos por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la provincia.

La estación que ha detectado un dato más alto es la correspondiente a la zona del aeropuerto, con hasta 16,7 mm y su mayor pico a las 17:00 horas, con hasta 6,8 mm de precipitaciones en esa hora.

La sigue Barbadillo con un total de 15,8 mm después de tramos de lluvia suave muy repartidos durante la mañana (son varias las horas con tan solo 0,2 mm), pero con dos momentos de precipitaciones bastante generosas: hasta 7,6 mm también a las 17:00 horas y 4.2 mm ya a las 22:00 horas.

Hasta 12,8 mm de precipitaciones son las que ha recibido Bañobárez entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. Y podría decirse que es la zona en la que más ha llovido durante todo el día, puesto que su dato total es alto, pero sus mayores picos son tan solo de 2,4 mm y 2,2 mm a las 19:00 y a las 21:00 horas, respectivamente.

En el caso de Salamanca capital, la ciudad presentó pequeñas lluvias durante toda la mañana y sus picos han sido a las 22:00 horas, con 3,6 mm, y a las 23:00 horas, con 2,9 mm. En total, 9,8 mm de precipitaciones en la capital charra.

La estación de Vitigudino recoge un dato muy similar a este último, con un total de 9,6 mm y su dato más alto de 3,8 mm, a las 21:00 horas.

Tal y como señala la AEMET, el resto de estaciones salmantinas han detectado datos de lluvia mucho menores. Aunque llama la atención el de Villarino de los Aires, donde apenas llovió un 0,6 mm durante toda la mañana, pero donde se ha llegado a registrar hasta 4.2 mm durante la madrugada, desde las 00 a las 4:00 horas.

En el caso de Pedrosillo de Los Aires, la zona destaca por recoger tan solo 0.2 mm a las 11:00 horas, mientras que en Navasfrías no ha llovido nada en todo el día.