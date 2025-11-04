¿Quiénes son los salmantinos más ricos de Castilla y León?

Otro año más, cuatro salmantinos se han colado entre las fortunas más altas de toda la región en la esperada lista Forbes. Con cambios en las posiciones, el primero de ellos no se ha movido del podio, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha vuelto a encabezar esta lista con un total de 340 millones de euros.

Por otro lado, la familia Hidalgo ha vuelto a aparecer en la lista. En esta ocasión han sido Juan José Hidalgo Acera y su hijo Javier Hidalgo Gutiérrez, sumando entre los dos una fortuna de 385 millones de euros, 250 millones en el caso del primero y 135 en el caso de la segunda. Cabe destacar que Air Europa. Hace tan solo unos meses, fue noticia tras la venta de una parte de las acciones a Turkish Airlines para extender su mercado a América Latina.

Por otro lado, también vuelve a destacar en la lista el bejarano Eduardo Santos-Ruiz Díaz, con su empresa de vino Barón de Ley, que el pasado mes de febrero, a través del diario El Mundo, su fortuna se situaba en los 210 millones de euros. Durante este mes de noviembre y en la Forbes, su patrimonio alcanza los 245 millones de euros.

Cabe destacar, además, que ninguno de los mencionados anteriormente entran entre los 100 más ricos de España, cuyo ranking encabezan Amancio Ortega con 109.900 millones de euros, Sandra Ortega, su hija, con 10.000 millones de euros, y Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, con 8.000 millones de euros.

Según destaca la propia lista Forbes, para la suma de la riqueza de cada uno de ellos se utilizan varios parámetros: “La suma final de la riqueza se hace por persona y empresa, tanto si son gestores (presidentes, consejeros delegados…) como si sólo son accionistas o administradores. Todo ello, con el criterio más conservador posible”.