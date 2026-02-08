Estos son los servicios mínimos para viajar en tren desde Salamanca por la huelga del 9 al 11 de febrero
La anulación de trenes por motivos de la huelga del 9 al 11 de febrero ha hecho que en Salamanca salgan y lleguen menos trenes de lo habitual. Los servicios mínimos se han tomado para garantizar idas y vueltas laborales, no pudiendo comprar como es lógico aquellos viajes que quedan cancelados.
En aquellos trenes donde el viaje haya quedado anulado, no se podrá comprar el propio ticket para viajar, por lo que habrá que adaptarse a los horarios que se han interpuesto a nivel estatal.
Media Distancia
Salamanca-Madrid
- 5:47 horas
- 9:44 horas
- 12:28 horas
- 16:42 horas
- 20:01 horas
Madrid-Salamanca
- 11:10 horas
- 13:40 horas
- 17:53 horas
- 19:37 horas
- 21:10 horas
Salamanca-Valladolid
- 16:08 horas
Valladolid-Salamanca
- 18:56 horas
Salamanca-Palencia
- 14:00 horas
Palencia-Salamanca
- 13:25 horas
Larga Distancia
Salamanca-Madrid
- 6:25
- 15:25
- 18:44
Madrid-Salamanca
- 8:50
- 15:50
- 21:11
Salamanca-Nanclares-Langraiz
- 12:28 horas
Miranda de Ebro-Salamanca
- 14:45 horas
