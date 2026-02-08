Estos son los servicios mínimos para viajar en tren desde Salamanca por la huelga del 9 al 11 de febrero

La anulación de trenes por motivos de la huelga del 9 al 11 de febrero ha hecho que en Salamanca salgan y lleguen menos trenes de lo habitual. Los servicios mínimos se han tomado para garantizar idas y vueltas laborales, no pudiendo comprar como es lógico aquellos viajes que quedan cancelados.

En aquellos trenes donde el viaje haya quedado anulado, no se podrá comprar el propio ticket para viajar, por lo que habrá que adaptarse a los horarios que se han interpuesto a nivel estatal.

Tren no disponible por la huelga

Media Distancia

Salamanca-Madrid

5:47 horas

9:44 horas

12:28 horas

16:42 horas

20:01 horas

Madrid-Salamanca

11:10 horas

13:40 horas

17:53 horas

19:37 horas

21:10 horas

Salamanca-Valladolid

16:08 horas

Valladolid-Salamanca

18:56 horas

Salamanca-Palencia

14:00 horas

Palencia-Salamanca

13:25 horas

Larga Distancia

Salamanca-Madrid

6:25

15:25

18:44

Madrid-Salamanca

8:50

15:50

21:11

Salamanca-Nanclares-Langraiz

12:28 horas

Miranda de Ebro-Salamanca