Estos son los servicios mínimos para viajar en tren desde Salamanca por la huelga del 9 al 11 de febrero

Tren Alvia
La anulación de trenes por motivos de la huelga del 9 al 11 de febrero ha hecho que en Salamanca salgan y lleguen menos trenes de lo habitual. Los servicios mínimos se han tomado para garantizar idas y vueltas laborales, no pudiendo comprar como es lógico aquellos viajes que quedan cancelados.

En aquellos trenes donde el viaje haya quedado anulado, no se podrá comprar el propio ticket para viajar, por lo que habrá que adaptarse a los horarios que se han interpuesto a nivel estatal.

Tren no disponible por la huelga
Media Distancia

Salamanca-Madrid

  • 5:47 horas
  • 9:44 horas
  • 12:28 horas
  • 16:42 horas
  • 20:01 horas

Madrid-Salamanca

  • 11:10 horas
  • 13:40 horas
  • 17:53 horas
  • 19:37 horas
  • 21:10 horas

Salamanca-Valladolid

  • 16:08 horas

Valladolid-Salamanca

  • 18:56 horas

Salamanca-Palencia

  • 14:00 horas

Palencia-Salamanca

  • 13:25 horas

Larga Distancia

Salamanca-Madrid

  • 6:25
  • 15:25
  • 18:44

Madrid-Salamanca

  • 8:50
  • 15:50
  • 21:11

Salamanca-Nanclares-Langraiz

  • 12:28 horas

Miranda de Ebro-Salamanca

  • 14:45 horas

