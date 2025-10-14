Estos son los trenes que sí circularán este miércoles en Salamanca pese a la huelga
Más de una decena de servicios están garantizados durante la jornada de paros en toda la red ferroviaria
La huelga general convocada en el sector ferroviario para este miércoles 15 de octubre afectará de lleno a Salamanca, donde gran parte de los servicios de trenes serán cancelados. Aun así, la Renfe Viajeros ha fijado un servicio mínimo del 65 % en Media Distancia, lo que garantiza únicamente diez trenes con origen o destino en la ciudad.
Según la resolución publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se mantendrán algunas de las conexiones más utilizadas por los viajeros salmantinos, especialmente las que comunican con Madrid y Valladolid.
Los trenes que saldrán desde Salamanca durante la jornada de huelga son:
18932- Salamanca- Príncipe Pío (05:47 h – 8:25h)
18938- Salamanca- Príncipe Pío (9:44 h – 12:40h)
18314 — Salamanca – Valladolid Campo Grande (16:08 h – 17:16 h)
18308 — Palencia – La Alamedilla (13:25 h – 15:46 h)
18924 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (12:28 h – 15:10 h)
18926 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (16:42 h – 19:47 h)
18930 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (20:01 h – 22:46 h)
En sentido contrario, también circularán cinco trenes con llegada a Salamanca desde Madrid:
18902 — Príncipe Pío – La Alamedilla (11:10 h – 13:57 h)
18904 — Príncipe Pío – La Alamedilla (13:40 h – 16:23 h)
18908 — Príncipe Pío – La Alamedilla (19:37 h – 22:30 h)
18910 — Príncipe Pío – La Alamedilla (21:10 h – 23:49 h)
18912 — Príncipe Pío – La Alamedilla (17:53 h – 20:53 h)
Más de una decena de servicios están garantizados durante la jornada de paros en toda la red ferroviaria. El resto de los servicios habituales quedarán suspendidos durante toda la jornada.
También te puede interesar