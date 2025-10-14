Estos son los trenes que sí circularán este miércoles en Salamanca pese a la huelga

La huelga general convocada en el sector ferroviario para este miércoles 15 de octubre afectará de lleno a Salamanca, donde gran parte de los servicios de trenes serán cancelados. Aun así, la Renfe Viajeros ha fijado un servicio mínimo del 65 % en Media Distancia, lo que garantiza únicamente diez trenes con origen o destino en la ciudad.

Según la resolución publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se mantendrán algunas de las conexiones más utilizadas por los viajeros salmantinos, especialmente las que comunican con Madrid y Valladolid.

Los trenes que saldrán desde Salamanca durante la jornada de huelga son:

18932- Salamanca- Príncipe Pío (05:47 h – 8:25h)

18938- Salamanca- Príncipe Pío (9:44 h – 12:40h)

18314 — Salamanca – Valladolid Campo Grande (16:08 h – 17:16 h)

18308 — Palencia – La Alamedilla (13:25 h – 15:46 h)

18924 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (12:28 h – 15:10 h)

18926 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (16:42 h – 19:47 h)

18930 — Salamanca – Madrid Príncipe Pío (20:01 h – 22:46 h)

En sentido contrario, también circularán cinco trenes con llegada a Salamanca desde Madrid:

18902 — Príncipe Pío – La Alamedilla (11:10 h – 13:57 h)

18904 — Príncipe Pío – La Alamedilla (13:40 h – 16:23 h)

18908 — Príncipe Pío – La Alamedilla (19:37 h – 22:30 h)

18910 — Príncipe Pío – La Alamedilla (21:10 h – 23:49 h)

18912 — Príncipe Pío – La Alamedilla (17:53 h – 20:53 h)

Más de una decena de servicios están garantizados durante la jornada de paros en toda la red ferroviaria. El resto de los servicios habituales quedarán suspendidos durante toda la jornada.