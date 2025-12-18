SP-TES denuncia la grave escasez de material sanitario y sábanas en las ambulancias de Salamanca

El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) denuncia la situación crítica que atraviesan las ambulancias del transporte sanitario en la provincia de Salamanca debido a la falta continuada de material fungible y sábanas para la atención de los pacientes.

Desde hace meses, la sección sindical de SP-TES en Salamanca viene comunicando esta problemática tanto a la empresa responsable del servicio, Ambulancias Rodrigo, como a la Junta de Castilla y León, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna solución eficaz. La ausencia de recursos esenciales está afectando directamente a la calidad asistencial y compromete la dignidad de las personas atendidas.

Según informa el Sindicato, los Técnicos en Emergencias Sanitarias trabajan de manera habitual sin disponer de material imprescindible como mascarillas de oxígeno, guantes, collarines cervicales o sábanas para las camillas. Esta situación obliga a los profesionales a desempeñar su labor en condiciones precarias, impropias de un servicio sanitario esencial.

“El transporte sanitario no puede funcionar sin los medios básicos. La falta de material demuestra una dejadez inaceptable por parte de la empresa y de la administración, y sitúa tanto a los profesionales como a los pacientes en una situación de indefensión”, señala Javier Suárez Ventura, secretario de la Sección Sindical de SP-TES en Salamanca.

Ante esta carencia, los propios trabajadores se ven obligados en numerosas ocasiones a buscar material en hospitales y centros de salud para poder atender correctamente a los pacientes. Desde el sindicato denuncian que la empresa traslada la responsabilidad a la Junta de Castilla y León, mientras que los problemas no se solucionan y continúan cronificándose, manifiestan.

Además, desde SP- TES manifiestan que recientemente se ha iniciado el uso de sábanas desechables, una medida que SP-TES considera adecuada en términos de higiene y prevención de infecciones. Sin embargo, su implantación resulta insuficiente, ya que no se garantiza el suministro necesario para todas las ambulancias, manteniéndose la escasez de forma diaria.

SP-TES subraya que esta situación no es un problema interno, sino una cuestión que afecta directamente a la ciudadanía. La falta de material compromete la seguridad, la higiene, el confort y la privacidad de los pacientes en momentos de especial vulnerabilidad.

“Cada vez es más habitual no poder ofrecer una atención sanitaria de calidad por falta de recursos. Los profesionales cumplimos con nuestra obligación de comunicar estas deficiencias, pero la respuesta sigue siendo la inacción”, indican desde el sindicato.

Por todo ello, SP-TES Salamanca exige a la empresa adjudicataria del servicio y a la Gerencia Regional de Salud (SACyL) que asuman de forma inmediata sus responsabilidades y garanticen que el transporte sanitario en la provincia de Salamanca se preste con los medios necesarios y con la calidad que la población merece.