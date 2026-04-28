A subasta un atractivo ático situado en una zona céntrica de Salamanca

Edificio situado a la altura del número 19 en la Av. Torres Villarroel

Un interesante y amplio ático situado en una zona céntrica de Salamanca ha salido a subasta este martes, 28 de abril.

Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, una vivienda situada en el paseo del Doctor Torres Villarroel, a la altura del número 19, ha salido a subasta judicial dentro de un procedimiento de ejecución por deudas.

Se trata de un ático situado a la altura de la planta novena y forma parte de un proceso de subasta judicial en vía de apremio, mecanismo que se usa para saldar deudas mediante la venta forzosa de bienes.

La cantidad reclamada en el procedimiento asciende a 162.168,76 euros, mientras que el valor de subasta fijado para el inmueble es notablemente superior, alcanzando los 263.335,82 euros.

Esta diferencia podría despertar el interés de potenciales inversores, ya que, en teoría, permitiría adquirir el inmueble por un importe inferior a su valor de referencia.

Uno de los aspectos más llamativos del proceso es que no se establece una puja mínima, lo que permite a los interesados presentar ofertas desde cualquier cantidad, si bien la adjudicación final dependerá de los criterios legales establecidos.

Para participar, los licitadores deberán realizar un depósito previo de 13.166,79 euros, equivalente aproximadamente al 5% del valor de subasta, requisito habitual en este tipo de procedimientos.

Además, las pujas deberán incrementarse en tramos mínimos de 5.266,72 euros.