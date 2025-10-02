Subastan la antigua alcoholera de Tejares

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca ha anunciado la subasta pública de una finca urbana situada en el término municipal de Tejares, integrado en Salamanca, dentro de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, iniciado a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros frente a tres copropietarios.

La finca, tal y como se recoge en el Portal de Subastas del BOE cuenta con antiguas construcciones destinadas a la elaboración de vinos y fabricación de aguardientes.

En lo que a la ubicación se refiere, limita al norte con el río Tormes y al sur con la carretera de Salamanca a Fregeneda. Su valor de tasación para efectos de subasta asciende a 1.000.757,61 euros, fijándose un precio mínimo de puja en 777.000 euros.

Cabe destacar que la venta se llevará a cabo de forma electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para participar, los interesados deberán identificarse mediante firma electrónica y consignar el 5% del valor de los bienes como garantía, salvo los ejecutantes y ejecutados, que están exentos de este requisito.

Cargas y anotaciones

El inmueble presenta diversas cargas y anotaciones preventivas de embargo a favor de organismos como la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ayuntamiento de Salamanca y particulares, algunas ya caducadas pero, eso sí, pendientes de cancelación formal. Estas cargas se mantendrán, y el adjudicatario quedará subrogado en las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, la finca se encuentra gravada con una servidumbre de acueducto a favor del Ayuntamiento de Salamanca, que afecta al uso del terreno al permitir el paso de una conducción de agua de fundición dúctil de 300 mm de diámetro.

Desarrollo de la subasta

Durante el desarrollo de la subasta, es importante destacar que solo podrán realizarse ofertas electrónicas y que, en caso de empate en el importe ofrecido, prevalecerá la primera en el tiempo.

El juzgado recuerda que la adjudicación se hará como cuerpo cierto, en el estado de conservación y situación urbanística actual, sin que el comprador pueda reclamar posteriormente por cargas, limitaciones o servidumbres conocidas.

Contra la resolución judicial que acuerda esta subasta cabe interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles, con la obligación de constituir un depósito de 25 euros, salvo en los casos legalmente exceptuados.