La Subdelegación del Gobierno de Salamanca organiza un diálogo intergeneracional para reflexionar sobre dictadura, democracia y Transición

El Centro de la Memoria Histórica ha sido escenario de una jornada de reflexión en la que estudiantes de la Universidad de la Experiencia y alumnos de diferentes grados universitarios han debatido sobre las diferencias entre vivir en dictadura y vivir en democracia, así como sobre los principales cambios que marcaron el periodo de la Transición española. El acto ha estado presidido por Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca, quien destacó la importancia de crear espacios de encuentro que permitan compartir miradas complementarias sobre la historia reciente.

Rosa López destaca el valor del diálogo intergeneracional en un acto sobre dictadura y democracia

Durante la sesión, los alumnos de mayor edad aportaron testimonios y vivencias personales sobre la falta de libertades, la censura y las restricciones cotidianas del régimen dictatorial. Por su parte, los estudiantes universitarios contribuyeron con análisis académicos y contextos históricos que ayudaron a comprender mejor los procesos políticos y sociales que condujeron a la consolidación de la democracia.

El debate final puso de relieve la necesidad de mantener viva la memoria histórica para fortalecer los valores democráticos y fomentar una ciudadanía crítica y comprometida.