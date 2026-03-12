La subdelegada del Gobierno en Salamanca denunciada por un acto institucional en plena campaña electoral

La subdelegada el pasado lunes en la presentación de los nuevos coches de la Guardia Civil con DEA

La Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha sido denunciada ante la Junta Electoral de Zona de Salamanca por presuntas vulneraciones de la normativa que rige el proceso electoral.

La denuncia, acusa a la subdelegada del Gobierno, nombrada en julio de 2024, entre otras, de participar en actos interpretados como promoción institucional de “logros”, lo cual estaría prohibido durante el periodo electoral.

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, desde la convocatoria de elecciones y hasta la jornada de votación, las autoridades deben abstenerse de hacer actos, inauguraciones o presentaciones de logros o proyectos con impacto mediático, para evitar una utilización indirecta de recursos o cargos públicos en beneficio electoral. Esto incluye presentaciones públicas que puedan ser percibidas como promoción de la gestión de una autoridad o institución en pleno periodo de campaña, según establece el artículo 50 de la LOREG.

La denuncia se produce en plena campaña de las elecciones autonómicas, que se celebrarán este domingo 15 de marzo.

Entre los hechos señalados en la denuncia figura un acto celebrado el pasado 9 de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en el que la subdelegada del Gobierno participó en la presentación de nuevos vehículos destinados al servicio del Instituto Armado en la provincia.

Los denunciantes consideran que este tipo de actos públicos, en los que se presentan nuevos medios o recursos de la Administración durante el periodo electoral, podrían interpretarse como una difusión de la gestión institucional, algo que la LOREG limita para garantizar la neutralidad de las administraciones durante la campaña.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona, denuncia que durante la intervención, se realizaron alusiones a esta iniciativa como un proyecto impulsado por el Gobierno de España dentro de las políticas relacionadas con el reto demográfico y la prevención de la salud, destacando además que Salamanca sería la primera provincia del país en contar con este sistema.

El documento también señala que la información sobre esta actuación fue difundida posteriormente a través de distintos medios de comunicación y de las redes sociales de la propia Subdelegación del Gobierno en Salamanca.