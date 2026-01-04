Sube un 8,6 por ciento la matriculación de vehículos en Salamanca

Un total de 26.897 turismos se vendieron el pasado año en Castilla y León, lo que supone un 12,7 por ciento más que en 2024 y dos décimas por debajo del incremento del conjunto de España, donde las ventas alcanzaron 1.148.650 unidades.

Como en los últimos años, la venta de turismos con motores diésel se desploma. El pasado año la reducción fue del 49,7 por ciento con relación a 2024, con 764 unidades vendidas. Aunque en menor proporción, también bajan los gasolina, que sumaron 4.939 matriculaciones, un 30 por ciento menos. Por el contrario, el resto de motorizaciones suben un 38,7 y suman 21.194 unidades, como recoge Ical.

En Salamanca las matriculaciones subieron un 8,65 por ciento lleagndo a las 3.116 matriculaciones. En el resto de provincias las matriculaciones subieron en Valladolid (6.597), un 20,56 por ciento; en León (5.559), un 13,87 por ciento; en Soria (939), un 13 por ciento; en Segovia (1.733), un 12,17 por ciento; en Burgos (4.234), un 8,56 por ciento; en Ávila (1.700), un 8,49 por ciento; en Zamora (1.504), un 8,2 por ciento; y en Palencia (1.515), un 7,83 por ciento.

A nivel nacional, los turismos electrificados (BEV+PHEV) cerraron 2025 con cifras muy positivas, ya que registran un aumento del 94,6 por ciento y un total de 225.617 unidades. Una cifra histórica que supera, por primera vez, las doscientas mil unidades matriculadas en un año; y los eléctricos puros superan el listón de las 100.000 ventas en un año. La cuota de mercado alcanza un 19,6 por ciento en el acumulado anual, 8 puntos porcentuales por encima de 2024, que registró un 11,4 por ciento de cuota de electrificados.

Por otra parte, el pasado año se vendieron en Castilla y León 3.738 vehículos comerciales ligeros, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento, mientras que en el conjunto de España la subida fue del 11,6 por ciento, hasta los 185.056. Peor fue el comportamiento del mercado de vehículos industriales, que en la Comunidad se redujo un 11,4 por ciento, con 1.492 unidades vendidas, frente a la caída del 3,6 por ciento a nivel nacional (30.989). Además, en Castilla y León se vendieron 121 autobuses, un 7,1 por ciento más.

El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, explicó que aunque el mercado está lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019, poco a poco se recuperará y pronosticó que este año se mantendrá la senda alcista al mismo tiempo que se produce una renovación del parque automovilístico.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales indicó que el mercado de la automoción en 2025 se ha comportado mucho mejor de lo esperado debido en gran medida al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, gracias a que los planes MOVES y al incremento de matriculaciones vinculadas a la Comunidad Valenciana. También apuntó la importancia de los planes de renovación del parque que han estado operativos en muchas comunidades autónomas.

Por último, desde Ganvam, su directora de comunicación, Tania Puche, explicó que se encara el 2026 con el “optimismo de que será el año de la recuperación, en el que superaremos los 1,2 millones de unidades matriculadas. En este sentido, la activación del plan auto+ supondrá dar continuidad a las ayudas a la compra para seguir impulsando la electrificación, que se acercará a una cuota del 30 por ciento en 2026, y queda pendiente completarlo con el plan nacional de renovación del parque que contempla la Ley de Movilidad Sostenible. Con esta combinación, se construye un marco adecuado para tener una demanda interna fuerte que asegure el futuro del sector”.