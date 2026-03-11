Sube el ladrillo y la construcción se derrumba en Salamanca por la guerra de Irán

Durante el pasado mes de diciembre, las instituciones públicas ponían el foco en la falta de trabajadores en el sector de la construcción, un área que se estaba desangrando poco a poco y donde los autónomos tenían que echar cada vez más el cierre a empresas de toda la vida.

La competencia desleal era uno de los grandes problemas, con precios muy por debajo de lo esperado en algunos casos que hacían que algunos autónomos de la misma zona no pudiera competir con esas empresas, lo que ocasionaba ciertas dudas sobre si seguir o no en un sector del que se benefician miles de familias, al ser lógicamente esencial.

Los constructores con los que ha podido hablar SALAMANCA24HORAS han indicado que muchos de los almacenes situados en la provincia de Salamanca no dan presupuesto porque “desconocen cómo va a evolucionar el mercado y por lo tanto a largo plazo no nos dicen cuánto van a ser los costes”.

Por otro lado, otro constructor que ha decidido ocultar su identidad también ha expuesto que “muchos quieren vender ahora mismo el material y especular con el mismo, al final van a sacar mucho más beneficio por si después sube y no lo logras vender”. También ha querido añadir que “esto no es solamente algo que esté concurriendo en la construcción, sino que va a afectar a otros como puede ser el del acero o donde se necesiten materias primas o transportes por carretera”.

Cabe recordar que en la actualidad hay más de un millón de personas ocupadas en Castilla y León, donde unas 70.000 pertenecen al sector de la construcción. Pues bien, el propio consejero de Vivienda de Castilla y León indicaba en el mes de diciembre que “para que las necesidades se vieran cubiertas tendría que haber en torno a 100.000 personas”.

No nos dan precio hasta que se estabilice todo

El temor entonces se ha convertido en algo habitual en el sector de la construcción, un hecho que no facilita el día a día ante la ausencia de facilidades en el pago de la cuota de autónomo o la subida del material por la guerra de Irán, siendo una las causas principales el transporte de los mismos viéndose afectados por el aumento del precio de combustible.

Como en gran parte de estos casos, los primeros damnificados son los autónomos, siendo los siguientes los empleados que tienen a su cargo. Además, han explicado que la subida se ha dado, por ejemplo, “en los aislantes, en tan solo una semana, un ocho por ciento”. Sumándose a la queja de no dar presupuestos en algunos casos, también han expuesto que “no nos dan precio hasta que se estabilice todo, en cerámica y en cualquier otro material, lo mismo”.

En el caso de otro de los materiales básicos en la construcción, el ladrillo, ha dejado claro una situación que afectará gravemente a todas las empresas, y es que “el precio ha subido de un día a otro un 50 por ciento. Además nos dicen que hay muchos materiales en los que hay problemas de transporte”.

Ante esta subida de material, no habría que olvidar que los datos hablan por sí solos, y que estudios realizados por empresas constructoras explicaron que desde 2021 el material se ha encarecido un 45 por ciento, sin parar de subir desde entonces.

Nos envían cartas de que va a haber una subida importante

Cabe destacar que las consecuencias del conflicto están siendo únicamente en los propios comienzos, algo en lo que ha hecho hincapié el presidente de AESCON, la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares, Manuel Prieto: “Aunque llevamos pocos días de conflicto, los suministradores de material nos envían cartas de que va a haber una subida importante. Eso va a crear una gran incertidumbre en el sector y va a haber muchas obras inviables”.

Del mismo modo, también han señalado otra de las problemáticas, y es que muchas de las obras se han presupuestado con precios anteriores, algo similar a lo que ocurrió con el comienzo de la guerra de Ucrania y que provocaría que el precio de algunas construcciones lleguen a producir pérdidas en el empresario, como indican desde AESCON.

Ante la posibilidad de que aumenten algunos materiales hasta un 30 por ciento, Prieto ha destacado que “si calculas un precio y aumentan los costes, la obra no se podría ejecutar de ninguna manera, lo que paralizará muchas de ellas y en casos extremos traerá consigo despidos”.

Nos han avisado de que el ladrillo estará cerca de los 30 céntimos

Como se indicaba anteriormente, la duración del conflicto será clave para el futuro del sector, donde el incremento podrá ser momentáneo pero también podría llegar a ir ‘in crescendo’. A esto, Manuel también ha añadido que “ya nos han avisado de que el ladrillo estará cerca de los 30 céntimos”, casi un cien por ciento de una semana a otra.

Otros materiales como el hormigón, la cerámica o el aluminio crecerán de manera exponencial, todo esto “a causa de la energía que se utiliza”, así como maneras más difíciles de desplazamiento donde en algunos casos cambiarán totalmente el medio de transporte para llegar a España y por supuesto a Salamanca.

Por último, cabe recordar que durante la guerra de Ucrania algunos almacenes incluían cláusulas en los propios presupuestos, dando validez a los mismos de unos cuatro o cinco días en función de cómo evolucionara el conflicto del este de Europa. Ante la incertidumbre que se produce en la actualidad, los constructores charros mirarán hacia Oriente para así saber qué hacer en un futuro. Con esto, Manuel Prieto es tajante: “Conozco compañeros que con la anterior ocasión que ocurrió esto y subiendo los precios, tenían pérdidas”.