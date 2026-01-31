Suben un 16,10 % las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares en Salamanca durante 2025

Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press, las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares han aumentado en un 16,10 por ciento en Salamanca durante el pasado 2025.

Un dato que choca con la media de Castilla y León, donde las excecencias cayeron un 0,38 por ciento. Así, en la comunidad autónoma, el año terminó con 2.857 excedencia, once menos que anterior. Tambiés es muy significativo que 2.452 correspondieron a mujeres, frente a las 405 solicitadas por hombres.

La media autonómica se explica en que las excedendias han caído en seis provincias y aumentaron en tres, con la provincia salmantina liderando tal lista con bastante diferencia respecto a sus compañeras, puesto que en Burgos subieron un 4,71 por ciento y un 4,05 por ciento en León.

El mayor descenso de las excedencias se produjo en Soria, con un 23,21 por ciento menos, seguida de Segovia (-17,65 por ciento); Palencia (-11,68 por ciento); Zamora (-4,82 por ciento); Ávila (-4,29 por ciento) y Valladolid (-0,14 por ciento). Aunque el mayor número de las excedencias se registró en Valladolid, con 703, seguida de Burgos (556), León (488), Palencia (174), Zamora (158), Segovia (140), Ávila (134) y Soria (129). En el caso de Salamanca, las excendencias reigstradas fueron 375.

En España, la Seguridad Social tramitó 54.639 excedencias por cuidados, un 2,18 por ciento más que en 2024, de las que 45.400 correspondieron a mujeres (83,1 por ciento) y 9.239 a hombres (16,9 por ciento). En este último ejercicio, se han registrado 1.168 excedencias más que en 2024. Madrid (10.852), Cataluña (7.859), Andalucía (6.423), País Vasco (5.850) y Comunidad Valenciana (5.953) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

Se puede solicitar excedencia en el trabajo para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.