Suben los expedientes de Justicia Gratuita en Castilla y León durante 2024

Los abogados del Turno de Oficio en Castilla y León gestionaron un 15% más de expedientes de Justicia Gratuita en 2024, alcanzando los 39.005 asuntos atendidos. Este repunte se produce después de un 2023 marcado por las huelgas judiciales que frenaron la actividad, según datos presentados por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra el 12 de julio.

Un dato preocupante es el continuo aumento de los expedientes de violencia de género, que subieron un 6% en 2024, sumando 2.694 solicitudes tramitadas. Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del CACYL, lamentó que "el turno de violencia de género, que no se ha visto alterado por las huelgas porque este tipo de procedimientos no se pueden suspender, se ha convertido en un indicador fiable. Y tristemente las cifras demuestran que esta lacra va en aumento año tras año".

Este incremento en las solicitudes contrasta fuertemente con la pérdida de letrados en el Turno de Oficio. La Comunidad ha visto cómo 228 abogados causaban baja en el último año, lo que representa el 12% del total. Esta fuga se atribuye a las precarias condiciones de un sistema que, según advierte la Abogacía, pone en peligro su continuidad como servicio público esencial para los más vulnerables.

Javier Martín, responsable de la Comisión del Turno de Oficio del CACYL, expresó su frustración: "Que nos paguen poco es lamentable, aunque asumimos con orgullo que el turno obedece a una función social, pero que no se nos compense el trabajo realizado porque falte una firma de un investigado que no quiere colaborar o por una documentación que es imposible de obtener porque aquél carece de DNI y de NIE... Es vergonzoso y desmotivador". A pesar de estas dificultades, un 35% de los abogados de la región sigue adscrito al Turno de Oficio, una cifra significativamente superior a la media nacional (26,7%). Sin embargo, Martín alerta que, si no hay suficientes profesionales voluntariamente, el servicio podría volverse obligatorio, "y, desde luego, no es lo deseable para el ciudadano".

El aumento general de expedientes se debe principalmente al incremento del 18% en los asuntos penales, que constituyen seis de cada diez solicitudes (23.333 en 2024). Gran parte de estos procedimientos fueron los más afectados por los paros judiciales en 2023. Las jurisdicciones contencioso-administrativa y social también experimentaron crecimientos notables del 19% y 17% respectivamente, mientras que la civil, fuertemente mermada el año anterior, se recuperó con un alza del 9%.

A la compensación económica que apenas crece –solo un 8% desde enero de 2025– y las demoras en los pagos, se suman problemas burocráticos. Martín señala que "las guardias de Penal están resultando frustrantes, porque las que se realizan por videoconferencia o con ciudadanos extranjeros, que carecen de NIE, son muy difíciles de tramitar". El letrado lamenta que, a diferencia de otras comunidades con competencias transferidas en Justicia, en Castilla y León no se compensan todos los procedimientos penales si no se reconoce el beneficio de Justicia Gratuita, "y esto está provocando que muchos letrados se den de baja en el turno".

La Abogacía de Castilla y León ha invertido 10,3 millones de euros en Asistencia Jurídica Gratuita en 2024, un 15% más que en 2023. Sin embargo, la retribución media por asunto tramitado disminuyó ligeramente, pasando de 151 euros en 2023 a 149 euros en 2024, una cifra que, según los profesionales, sigue estando muy por debajo de la del ejercicio privado.

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra este viernes, 12 de julio, la Abogacía de Castilla y León ha organizado diversos actos en toda la Comunidad.

En Salamanca, los eventos se adelantarán al viernes 11 de julio. A las 12:00 horas, se ofrecerá una rueda de prensa con datos y estadísticas locales, seguida de la lectura del manifiesto por la Justicia Gratuita y la entrega de diplomas a las 12:30horas. A las 12:45, habrá una sesión abierta de la Comisión del Turno de Oficio para resolver dudas. Además, se expondrán los problemas que existen en la situación actual, como son los retrasos sistemáticos en el cobro, la falta de dotación de letrados de oficio en violencia, el impago de los desplazamientos, la falta de pago de muchas actuaciones judiciales, la falta de compromiso del Ministerio con los Colegios, el exceso de burocracia en la justificación de las actuaciones, o las disparidades de baremos de cobro de actuaciones en los distintos territorios, etc.

A nivel nacional, los 83 colegios de abogados españoles atendieron un total de 1.369.951 expedientes del Turno de Oficio en 2024, lo que representa un aumento del 1,2% respecto al año anterior. Aunque la tendencia al alza se mantuvo tras la pandemia, el impacto de las huelgas judiciales en 2023 fue menos pronunciado en el conjunto del país que en Castilla y León, resultando en una recuperación más suave en 2024.

En cuanto a la violencia de género, España tramitó 107.795 solicitudes en 2023, con un notable incremento del 32% de media, muy superior al 6% registrado en Castilla y León. Esta asistencia es siempre gratuita para las víctimas, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.