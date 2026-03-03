Subida de precios en las gasolineras salmantinas por la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán

La escalada bélica en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya está teniendo un impacto claro en los mercados energéticos globales. La incertidumbre en el estrecho de Ormuz ha hecho que el precio del petróleo Brent (referencia para Europa) haya subido con fuerza, en torno al 8 y 10 por ciento en un solo día, llegando a situarse cerca de los 80 dólares, pero con la posibilidad de rozar o superar los 100, según prevén algunos analistas, si se llegaran a cerrar las exportaciones a través del estrecho.

Este hecho hará que en los próximos días se incremente unos céntimos el combustible en las gasolineras. La subida variará, según los expertos, de 5 a 20 céntimos por litro en función del carácter que adopte el conflicto y si se mantiene la incertidumbre.

No obstante, el precio del combustible no se mueve al mismo ritmo que el barril, por lo que las subidas pueden demorarse incluso semanas antes de que se note en las gasolineras españolas.

Con un escenario moderado, es decir que el crudo esté alrededor de 80-90 dólares, podría haber incrementos de unos 5 a 10 céntimos por litro respecto a los precios actuales. Si el barril superara la barrera de los 100 dólares, se estaría hablando de incrementos de hasta 20 céntimos por litro, aunque estas previsiones serían estimadas en función las subidas que ha habido en otros conflictos similares.

Aunque estos datos son estimaciones de analistas basadas en otras situaciones similares, lo cierto es que indudablemente el precio del combustible se incrementará en las gasolineras salmantinas.

Partiendo de una evaluación media del precio actual del combustible en las gasolineras salmantinas (1,47 €/L la gasolina 95 y 1,42 €/L el diésel en este lunes) llenar un coche con un depósito de 50 litros cuesta de 71 euros (diésel) a 73,50 euros (Gasolina). Con un escenario moderado, una subida de 5 céntimos, el mismo depósito se llenaría con 73,50 y 76 euros, respectivamente, mientras que con un escenario algo más fuerte, con un incremento de 10 céntimos por litro, estaríamos hablando de que llenar el depósito del coche costaría unos cinco euros más.