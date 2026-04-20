Subida salarial y nuevo convenio para los empleados públicos de los Paradores de Salamanca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios llevaba años intentando negociar un nuevo convenio en el que los trabajadores públicos de los paradores estatales pudieran tener por fin un aumento salarial en sus nóminas, un hecho que se ha logrado con una subida del 16 por ciento hasta 2028.

De este convenio se verán beneficiados un total de 5.500 empleados que tenían los “sueldos más bajos del sector público”, según ha explicado CSIF en un comunicado.

El nuevo convenio ha contemplado, como se mencionaba anteriormente, una subida del 16 por ciento en los próximos dos años, muy por encima del porcentaje pactado en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía que se situaba en los 11,4 por ciento.

El salario base contemplado para aquellos trabajadores a jornada completa será de 1.221 euros, a parte de los complementos, lo que mejorará indudablemente la calidad de vida de los empleados del sector público.

La fuerza sindical también ha explicado que también “ha logrado despenalizar los primeros 65 días de la primera baja médica para la plantilla, sin los descuentos que se venían aplicando hasta ahora”.

En la provincia charra, serían los trabajadores de dos paradores, por un lado los del Parador de Salamanca y por otro el de Ciudad Rodrigo, ambos gestioandos por la empresa pública Paradores de Turismo de España.