Subida del sueldo del 2,5% a los empleados públicos del Ayuntamiento de Salamanca

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Salamanca verán una subida de sueldos en sus próximas nóminas. Según han informado fuentes municipales este mismo miércoles, se trata de una aprobación del Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, y convalidada por el Congreso de los Diputados, que forma parte del Acuerdo Marco con las organizaciones sociales para la "mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía hasta el año 2028".

De forma parelela, se contempla también una subida adicional del 1,5% a partir de enero de 2026.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha manifestado que "las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024". También ha indicado que en la nómina de diciembre de 2025 "se producirá el abono al personal en activo sobre los conceptos de salario base, antigüedad, complemento de destino y complemento específico, con efectos de 1 de enero de 2025".

En el ejercicio de 2026 se llevará a cabo el abono al personal que ha causado baja durante el ejercicio de 2025 y al personal activo de los conceptos variables no actualizados.