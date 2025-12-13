El subsidio para mayores salmantinos de 52 años desincentiva aceptar trabajos con el SMI

Las personas perceptoras del subsidio por desempleo para mayores de 52 años podrían tener más beneficios cobrando esta ayuda que buscando un empleo en el que cobrar el salario mínimo interprofesional

Como ha explicado El Economista, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha advertido de que aquellas personas que cobran el subsidio por desempleo perderían beneficios fiscales a la hora de llegar a aceptar un trabajo en el que cobrar el SMI.

Para conocer más a fondo sobre este asunto, cabe destacar que en el subsidio se cobra una cuantía de 480 euros, pero de cara a la Seguridad Social se cotizaría como si fueran 1.726 euros, lo que hace que de cara a la jubilación sea más beneficioso cobrar esta ayuda que encontrar un empleo que nos hiciera salir del paro.

Esto hace que cualquier trabajador, ante esta cotización del subsidio, perdiera prestaciones a la hora de aceptar un trabajo, pagando otros impuestos y cotizaciones que, básicamente, hace que trabajar no saliera del todo rentable si se compara con la ayuda.

De este modo, a medida que suba el salario mínimo interprofesional, si no se eliminara del todo esa sobrecotización como avisan desde la OCDE, se agravaría este incentivo.