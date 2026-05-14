Subvencionan con 55 mil euros al Patronato de Turismo de Salamanca para promocionar la oferta turística en la provincia

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves un paquete de subvenciones, con un reparto total de 550.000 euros, entre los que el Patronato Provincial de Turismo de Salamanca se va a llevar 55 mil euros para promocionar la oferta turística.

A mayores, se ha acordado también que el reparto de estas ayudas esté dirigido a las diputaciones provinciales de Ávila, Palencia, Soria y Valladolid; a los patronatos provinciales de turismo de Zamora y de la Comarca de El Bierzo, así como al Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León, a la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), y al Organismo Autónomo para la Promoción y Desarrollo Económico y Turístico de la Provincia de Segovia (PRODESTUR SEGOVIA).

El objeto de las subvenciones que se aprueban es financiar acciones de comercialización, promoción e internacionalización de la oferta turística; de mejora de la accesibilidad y de la señalización del producto turístico, y de formación del personal vinculado al sector en sus respectivos ámbitos territoriales, con la finalidad de impulsar acciones concretas, desarrolladas en el ámbito provincial y sobre aspectos estratégicos para el turismo de Castilla y León.

Las actuaciones subvencionables se aglutinan en el apoyo a la comercialización turística. La oferta también contempla actuaciones como la edición y distribución de material promocional; gastos por creación y actualización de páginas web de contenido turístico; por traducción del material promocional; por la organización de viajes de prensa de medios internacionales y de familiarización de operadores internacionales o por acciones de posicionamiento en canales comerciales a través de campañas de promoción del producto turístico.

También son subvencionables las actuaciones de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a los bienes, recursos y rutas turísticas; así como la preparación, organización y realización de cursos de formación para empresarios y demás personal del sector turístico.