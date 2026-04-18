Subvenciones por 200.000 euros para la participación de entidades deportivas de Salamanca en competiciones oficiales

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 200.000 euros en subvenciones dirigidas a entidades deportivas charras para su participación en competiciones oficiales. El objetivo tras este movimiento es el de fomentar "el asociacionismo deportivo, la promoción del deporte base en la capital y la consolidación de la estructura deportiva de dichas entidades".

Asimismo, contribuirá a minimizar los gastos que la actividad federada conlleva como arbitrajes, desplazamientos, licencias deportivas y material deportivo. La subvención no podrá cubrir más del 90 por ciento de la ayuda solicitada.

Entre los requisitos para poder optar a ella se incluye que los clubes deben estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León, tener domicilio social en la ciudad de Salamanca y participar en competiciones federadas. La convocatoria marca la creación de una comisión de valoración, encargada de adjudicar las puntuaciones a cada entidad según los baremos establecidos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Tanto las solicitudes como el resto de la documentación requerida se encontrará en las oficinas de la sección de Deportes (parque de La Alamedilla, s/n) y en el canal de deportes de la web del Ayuntamiento de Salamanca.