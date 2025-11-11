Subvenciones de hasta 3.000 euros para obtener permisos de conducción profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para regular la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona destinadas a la obtención de los permisos de conducción de las clases C (camión) y D (autobús).

Esta iniciativa forma parte del Plan Reconduce, impulsado por el Ministerio con el objetivo de promover la captación de talento y nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, que actualmente afronta una demanda crítica de unos 30.000 camioneros y 4.700 conductores de autobús en España.

Las ayudas se dirigen a aquellas personas que se matriculen en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D y que cumplan con ciertos requisitos formativos. En concreto, los beneficiarios deben estar en posesión del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, estar cursando el segundo año de dicho Título, o disponer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte por carretera.

Las subvenciones cubrirán tanto la obtención de los permisos C o D (con la posibilidad de obtener también el permiso B, siempre que se consiga uno de los dos primeros), como las tasas de examen, la expedición del permiso y los gastos derivados del examen psicotécnico necesario.

El presupuesto total previsto para estas ayudas es de 500.000 euros, y serán compatibles con otras subvenciones destinadas al mismo fin. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto.

Una vez concedida, los beneficiarios dispondrán de un año para obtener los permisos subvencionados, un plazo que podrá prorrogarse hasta seis meses adicionales por causas justificadas.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siguiendo el modelo de concurrencia simple. No obstante, se ha establecido un orden de prioridad para la atención de las peticiones.

Se dará preferencia en primer lugar a las personas que ya dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, seguidas por quienes hayan cursado el primer año de este título, y en tercer lugar, por aquellos que dispongan del CAP. El Ministerio ha destacado que la redacción del proyecto de Real Decreto ha incorporado una parte importante de las aportaciones realizadas durante las fases de consulta y audiencia pública.