La suerte sonríe a Salamanca: la Bono Loto deja un premio de cerca de 124.000 euros

El sorteo de la Bono Loto celebrado este domingo 26 de abril ha sonreído a Salamanca. El la Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) de su reparto de premio, el boleto premiado fue vendido en la capital charra.

Ha sido el Despacho de Loterías número 64.890, situado en el número 25 de la avenida de Juan Pablo ll, quien ha vendido el boleto cuyo premio asciende a los 123.860,32 euros.

Los números a los que ha sonreído la fortuna son 37 - 30 - 25 - 47 - 16 - 23, complementario 03 y reintegro 5.

Con esta premio, ya son dos los que tiene la suerte de "caer" en Salamanca: el pasado día 5, Domingo de Resurrección, también un boleto premiado de la Bono Loto se vendió en la capital charra. En aquella ocasión, el premio fue de 62.447,20 euros.