La suerte sonríe a Salamanca: un pellizco del segundo premio de la Bonoloto cae en la calle Toro

Sorteo de la Bonoloto. Foto de archivo

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de febrero, ha dejado parte de su fortuna en Salamanca.

Uno de los boletos de Segunda categoría (5 aciertos más el complementario) ha sido validados en la administración de lotería ubicada en la calle Toro número 77.

El poseedor del boleto acertante será premiado con 68.628,62 euros.

La combinación ganadora de este martes ha estado formada por los números 37-27-36-13-14-21- Como número complementario el 34 y como reintegro, el 8.