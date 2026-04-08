El suministro de agua se verá afectado este jueves en el entorno de San Antonio

El Ayuntamiento llevará a cabo este jueves, 9 de abril, trabajos para reparar una avería en la red general de abastecimiento de agua, lo que obligará a interrumpir el suministro entre las 8:30 y las 13:00 horas en varias zonas de la ciudad.

La incidencia afectará principalmente al entorno del paseo de San Antonio y la calle San Francisco Javier. En esta área se producirán cortes totales de agua en varios tramos concretos, mientras que en otras calles cercanas se prevé una disminución de la presión.

Entre los puntos más afectados se encuentran distintos números del paseo de San Antonio y la Cuesta de Sancti Spíritus, además de varios centros e instalaciones relevantes como Cáritas Diocesana, el Noviciado de la Compañía de Jesús, la residencia de mayores ClaceVitam, la parroquia El Milagro de San José y el colegio San Estanislao de Kostka.

Asimismo, numerosas vías del entorno podrían notar bajadas de presión durante las horas que duren los trabajos, especialmente en zonas próximas a la avenida de La Aldehuela, el paseo de Canalejas y el Camino de las Aguas.

El Servicio Municipal de Aguas ha informado previamente a los vecinos y recomienda adoptar las precauciones necesarias ante este corte temporal, que tiene como objetivo solucionar la avería y garantizar el correcto funcionamiento del suministro.