La Superluna de Castor y las lluvias de estrellas de Leónidas y Táuridas, eventos astronómicos de final de año

El inicio del mes de noviembre viene cargado con grandes noticias para los amantes de la astronomía. En tres días se podrá contemplar una nueva luna llena, esta vez será el turno de la conocida como ‘Superluna de Castor’, una luna más grande y brillante que cualquier otra luna en su fase de llena. Podrá verse completa el 5 de noviembre cuando oscurezca.

Pero, además en noviembre continuamos al espectáculo de las lluvias de estrellas con las Leónidas y las Táuridas.

Las primeras, las Leónidas, darán comienzo el próximo jueves 6 de noviembre, extendiéndose hasta el día 30, aunque los expertos ponen el foco en los días 17 y 18 como la mejor noche para poder observarlas, con hasta 2 meteoros por hora, según indica el medio ‘TecnoXplora’.

Sin embargo, ya desde este martes se empezarán a ver algunas estrellas fugaces sueltas que responden a las Táuridas que se verán hasta el 8 de diciembre.