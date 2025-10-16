La supervivencia de la Cueva de Salamanca "pende de un hilo"

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha vuelto a denunciar el estado de conservación de la Cueva de Salamanca, cuya supervivencia "pende de un hilo". "La fábrica de la cripta de la antigua Iglesia de San Cebrián soporta, desde hace muchos años y de forma permanente, humedades cuyo origen ni está en cielo ni en el subsuelo", señala en una publicación de X (antes Twitter).

La 'dejadez' a la que se enfrenta el enclave legendario se refleja incluso en los paneles que informan sobre su formación o la leyenda que la relaciona con la puerta de acceso al mundo subterráneo. "Se encuentran quemados por el sol", apunta, lo que dificulta la lectura de la explicación tanto en español como en inglés.

La asociación sostiene que el estado actual de la Cueva de Salamanca es fruto del "desinterés de los responsables municipales" y lamenta que no prioricen "la conservación del patrimonio de la ciudad". "Tampoco parece que otras instituciones y voces de peso estén muy descontentas con la pérdida patrimonial a la que asisten en directo", añade.

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio lleva años reclamando una mayor protección del enclave legendario. En los Presupuestos Participativos de 2024 demandó el saneamiento de humedades y la reorientación y actualización del uso turístico de la Cueva de Salamanca. Ese mismo año lideró una concentración con motivo del Día del Patrimonio de Castilla y León.