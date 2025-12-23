Suplantar a empresas de paquetería para recabar datos personales y bancarios: la estafa de la que alerta la Guardia Civil

La Guardia Civil e INCIBE han alertado de una campaña de SMS fraudulentos que suplantan a empresas de paquetería. Estas comunican al usuario que ha tenido problemas con la entrega de un paquete por desconocer el número de su casa. El objetivo es que acceda a un enlace para "gestionar la entrega" y recabar sus datos personales y bancarios.

Al clicar en la URL, las posibles víctimas son redireccionadas a una página fraudulenta donde se les solicita introducir una franja horaria para volver a entregar el paquete y actualizar su información personal. Es importante ignorar el mensaje y, en caso de duda, contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del teléfono 017, atendido por expertos.

Las personas que ya hayan caído en la trampa han de contactar lo antes posible con su entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y su tarjeta; recopilar todas las evidencias del fraude; y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los próximos meses, además, pueden practicar egosurfing para comprobar su presencia en la Red y garantizar la seguridad de sus datos.