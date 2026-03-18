Se suspenden la mitad de las intervenciones quirúrgicas en Salamanca por la huelga médica

Un 14 por ciento de los médicos han secundado la huelga en Salamanca, lo que se traduce en un total de 202 facultativos. Desde el lunes, 16 de marzo, y hasta el viernes, 20 de marzo, los médicos están llamados a la huelga en rechazo del Estatuto Marco y teniendo como exigencia principal un texto propio en el que regirse, lo que ha afectado directamente al CAUSA y a los centros de salud.

En la capital del Tormes y en la provincia han realizado esta huelga un 14’1 por ciento, suspendiéndose 819 consultas en territorio salmantino tanto en medicina de familia como en pediatría. En el conjunto de la región han sido un total de 1.375 facultativos, suspendiéndose 6.170 citas programadas en los centros de salud.

Por otro lado, en Salamanca se han suspendido casi 50 por ciento de las intervenciones quirúrgicas con un total de 41, con un 6 por ciento de las pruebas diagnósticas canceladas. Con respecto a las consultas externas, se han cancelado un total de 446.