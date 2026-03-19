Suspendidas el 70 por ciento de las cirugías en el hospital de Salamanca por la huelga médica

La huelga médica a nivel nacional ha causado estragos en Salamanca. Si durante el miércoles, 18 de marzo, era casi el 50 por ciento de las cirugías suspendidas, este jueves, 19 de marzo, han sido un total del 70 por ciento alcanzando las 56 operaciones.

En total ha habido una participación en la provincia salmantina del 15,87 por ciento, lo que se traduce en un total de 228 facultativos en huelga. En la región ha habido 1.450 médicos de los 7.173 efectivos disponibles.

En Castilla y León ha suspendido 6.462 consultas de medicina de familia y pediatría, siendo en Salamanca un total de 840 citas médicas. Por otro lado, tampoco se han realizado 197 pruebas diagnósticas, es decir, un 26 por ciento, y 394 consultas externas, lo que se traduce en el 13 por ciento.