El talento y compromiso juvenil salmantino, premiado con 50.000 euros en ayudas a proyectos asociativos

Este viernes, 13 de marzo, se ha celebrado la entrega de premios de la vigesimosexta edición del Concurso de Proyectos Juveniles. Durante la sesión, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha resaltado la visión activa, generosa y creativa del tejido asociativo juvenil de la ciudad.

Asimismo, ha manifiestado la relevancia de la labor que realizan estas agrupaciones al señalar que aportan una energía y unas nuevas miradas que obligan a las instituciones a mantenerse dinámicas, algo que ha calificado como sumamente positivo para Salamanca. García Carbayo ha subrayado que la capital charra cuenta con el privilegio de ser una localidad joven no solo por su ambiente universitario o su capacidad para generar talento, sino fundamentalmente porque escucha a su juventud y abre caminos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en su propia tierra.

En esta edición se han premiado un total de 32 iniciativas seleccionadas entre 71 proyectos presentados, lo que supone un incremento de participación respecto a la convocatoria anterior. El Ayuntamiento ha destinado una partida global de 50.000 euros para estos galardones, los cuales se distribuyen en ocho modalidades diferentes con premios que oscilan entre los 2.000 euros para el primer puesto y los 1.150 euros para el cuarto.

Dentro de la categoría de Asociacionismo, Participación, Voluntariado y Actividades Intergeneracionales, los ganadores han sido la Asociación Juvenil Grupo Scout Álamo, la Asociación Centro Juvenil María Auxiliadora, la Asociación Juvenil y Cultural San Benito de Salamanca y la Asociación Proyecto Juvenil Semilla. Por su parte, en la modalidad de Campismo, Naturaleza y Aire Libre, los reconocimientos han recaído en el Grupo Scout Pléyades, la Asociación Juvenil Imagina-T, la Asociación de Tiempo Libre Fátima y la Asociación Break Dance Salamanca.

En cuanto a la Cultura Urbana, Festejos Tradicionales y Viajes Culturales, los premios han sido otorgados al Colectivo Estudiantil Alternativo, la Asociación San Benito, la Asociación Break Dance Salamanca y la Asociación Juvenil Kamaru. En el área de Deporte y Bienestar Emocional, han destacado la Asociación Juvenil Aviva, el Grupo Scout Phoenix, el Grupo Scout Dewony y el Centro Juvenil Salesianos Pizarrales. La Expresión Artística y los Talleres Creativos han tenido como protagonistas a María Auxiliadora, Prodesi, Aviva y Break Dance Salamanca.

La innovación tecnológica y científica ha sido liderada por la Asociación San Benito, seguida de la Asociación de Estudiantes Independientes de la USAL, la Asociación Belerofonte y el Colectivo Estudiantil Alternativo. En el ámbito de los Juegos y Tradiciones, los galardonados han sido las asociaciones de tiempo libre Lourdes, Scout Phoenix, Scout Álamo y Érase Una Vez. Finalmente, en la categoría de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, los premios han reconocido a Aviva, Prodesi, Imagina-T y la asociación de tiempo libre Lourdes, consolidando así un programa que celebra la diversidad y el empuje de la juventud salmantina.