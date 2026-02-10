Talleres de danza, bailes de salón y actividades infantiles: así es la agenda del Carnaval Brasileño en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, en una estrecha colaboración con la plataforma Brasil de Nações, ha diseñado una ambiciosa programación para celebrar el Carnaval Cultural Brasileiro, que se desarrollará entre el 11 y el 18 de febrero. Esta iniciativa busca consolidar un espacio de intercambio intercultural donde la ciudadanía pueda sumergirse en las tradiciones del país sudamericano a través de la música, la danza y diversas actividades formativas diseñadas para todas las edades.

El programa arrancará el miércoles 11 de febrero con un Taller de Danza Brasileña en la Sala de Ensayos del Teatro Liceo. Impartido por la coreógrafa e investigadora Paula Higa, esta sesión a las ocho de la tarde propone un acercamiento innovador a la danza contemporánea partiendo del concepto del Movimiento Armorial. La actividad, que cuenta con veinte plazas previa inscripción en el correo de Ciudad de Cultura, está abierta tanto a principiantes como a personas con experiencia que deseen explorar la improvisación y el aprendizaje de ritmos tradicionales.

La fiesta continuará el viernes 13 de febrero con el Baile de Carnaval de Salão Brasileiro en la Sala B del CAEM a partir de las diez de la noche. Conducido por el músico Nelson Caron, este evento gratuito recreará la atmósfera de los tradicionales bailes de carnaval de Brasil mediante música en directo y animación cultural. Por otro lado, los más pequeños tendrán su propio espacio los días 16 y 17 de febrero en la Torre de los Anaya. En horario de mañana, niños de entre 6 y 11 años podrán participar en talleres que combinan manualidades, música y danza para descubrir la cultura brasileña de forma lúdica; las inscripciones para las 40 plazas disponibles se abren este miércoles.

Como broche final a esta semana de inmersión cultural, la Sala B volverá a abrir sus puertas el miércoles 18 de febrero a las ocho y media de la tarde para el concierto ‘Cantos de Brasil’. En esta actuación de voz y guitarra, Nelson Caron ofrecerá un recorrido pedagógico y artístico por los principales géneros de la música popular brasileña, mezclando composiciones propias con temas clásicos de la tradición de su país. Al igual que el baile del viernes, la entrada para este concierto será libre hasta completar el aforo, cerrando así una agenda que celebra la diversidad y el disfrute colectivo en el corazón de Salamanca.