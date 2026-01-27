Talleres de manualidades, cocina, salidas al cine o una excursión a Candelario: actividades del programa Dinamiza Joven para febrero

El mes de febrero viene cargado de múltiples actividades para adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años como parte del programa municipal Dinamiza Joven del Ayuntamiento de Salamanca.

Dentro de la programación hay talleres de manualidades, cocina, 'Sesiones Dinamiza' con actividades de ocio o salidas al cine, la programación ‘Lingua Vibe’ y los torneos en la sala de juegos del Espacio Joven.

El martes 3 de febrero se llevará a cabo una visita al Mueso de la Historia de la Automoción de Salamanca; el jueves y viernes, días 5 y 6, un taller de manualidades para hacer un calendario de propósitos; el martes, día 10, otro taller en el que se podrán hacer clips de madera para el pelo; y el jueves, día 12, un taller para diseñar con arcilla polimérica.

A mayores hay programada una salida al Golden Axe; el jueves, día 19, un taller de marcadores de decoupage; y el sábado, día 21, una excursión a Candelario. El lunes, día 23, se realizará una salida al cine para disfrutar del estreno de una película. Las actividades concluirán el martes, día 24, con un taller de pegatinas de cristal; y el jueves, día 26, con un taller de cocina con Nutella.

Por su parte, los talleres Lingua Vibe se desarrollarán todos los miércoles. Los días 4 y 25 se celebrará el de francés, el día 11 el de japonés y el día 18 el de inglés. Además, la sala de juegos, equipada con una zona de ping-pong, dardos, juegos de mesa o de videojuegos, se podrá utilizar todos los miércoles, de 17 a 20 horas. Para el mes de febrero están programados torneos de juegos de mesa los días 11 y 25.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, que se adjudicarán por orden de inscripción hasta el lunes, 26 de enero, a través del siguiente enlace y se realizarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) en horario de 17:00 a 19:30 horas.