Tannia Montejo, el ingrediente ‘secreto’ de Roro en la Velada de Ibai Llanos

La Velada del Año 5 volvió a tener un gran seguimiento tanto en directo (lleno de 80.000 asientos en La Cartuja) como a través del stream con nueve millones de usuarios conectados.

Y también tuvo un ingrediente secreto desde Salamanca. Tannia Montejo ha sido la nutricionista de Roro durante los meses previos al combate contra Abby. La charra llevó la preparación de la influencer y atiende a SALAMANCA24HORAS.COM para explicar cómo fueron los meses previos, la lesión semanas antes del combate, la propia Velada y también el postcombate.

“Yo trabajo con muchos peleadores de The Boxer Club y tengo un montón de atletas. Ellos han trabajado mucho con Rocío también. A raíz del tiempo que llevo trabajando con ellos y la confianza que tenemos, me propusieron llevar estos cuatro meses”, explica Tannia Montejo sobre la oportunidad que le han brindado de participar como nutricionista de Roro.

La charra desvela cómo veían con meses de antelación la pelea: “Rocío ha tenido que trabajar mucho. Tenía una buena complexión, pero necesitaba subir peso para poder igualar un poco. La pelea era desigual, no solo en el combate de Rocío, sino también en el Andoni y Carlos Belcast. Lo mejor es que los dos tengan la misma altura y el peso. El objetivo es que sea lo más equitativa posible. Por ello Gabi tuvo que bajar y Rocío tuvo que subir el máximo”.

Durante la preparación, Roro sufrió una lesión en su pie y eso hizo que se modificasen todos los parámetros sobre cómo preparar el combate y, por supuesto, también el plan nutricional. “La preparación de Rocío la hemos llevado entre entrenadores, psicólogo, nutricionista, preparadores… lo habitual en una competición. Cuando supimos la situación (la lesión) fuimos todos a cuidar su salud. La hemos tratado como una atleta. Nos pusimos en contacto para trazar las nuevas líneas de trabajo. En el ring, en la primera pisada, tuvo un percance. Le habían dado seis semanas de la microfisura y la cuidamos en todos los aspectos, pero tuvo un traspié y se fracturó. Seguiremos trabajando con ella para la recuperación”, prosigue la propia Tannia Montejo.

Sobre el cambio físico de Roro, Tannia tiene claro que es un trabajo conjunto de cuerpo y cabeza: “El trato ha sido muy bueno. Hemos trabajado un montón. También la cabeza, porque ella está expuesta en redes sociales. Y cuesta un poco verte con casi diez kilos de más respecto al año pasado. Han sido kilos de masa muscular de The Boxer Club, pero el trabajo en equipo y los pasitos que hemos ido dando, se han visto recompensados. Ha compaginado bien entrenar con seguir con su vida profesional y personal”.

Por último, la salmantina viajó a Sevilla para estar al lado de Roro en los momentos previos a la pelea, durante la estancia en el ring y también en el post combate. "En lo personal, me ha gustado un montón. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado como profesional y lo personal. Acabé muy cansada, fue como un terremoto. La pelea la disfruté como una fan para animar a Rocío”, se sincera.

Y, como no podía ser de otra forma, también disfrutó del show vivido en La Cartuja: “En general, por mi parte hay que darle la enhorabuena a Ibai Llanos y a todo su equipo. No te das cuenta del show hasta que no estás dentro. Puede parecer todo muy mediático, pero todo está muy medido y muy estructurado. Todos son influencers, pero dentro del evento son boxeadores. Se consigue que la experiencia del combate se viva en primer plano. Sé los nervios del pesaje, del careo, de la noche antes… me parece una gran experiencia”.