Del tarot de ‘Nightmare Alley’ a las cartas de lectura de ‘Frankenstein’, Tomás Hijo vuelve a la gran pantalla con Guillermo del Toro

Una cabaña perdida, una familia, un abuelo ciego que enseña a leer a su nieta con unas cartas del abecedario y un ‘monstruo’ que vigila a través de la pared, aprendiendo a leer a la par que la niña. Esta es la escena de la película ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro en la que el artista salmantino Tomas Hijo ha dejado su huella creando las originales cartas de lectura. Se trata de unas cartas redondas, con una letra y una representación gráfica de la misma y que en el reverso esconden un grabado del espíritu del bosque.

Es la segunda vez que los grabados de Tomás Hijo aparecen en una película del cineasta mexicano. Su primera colaboración fue con el denominado Tarot del Toro que el salmantino diseñó para la película Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas). Ahora ha sido un abecedario en el que se ve la impronta y el estilo característico de la obra de Tomás Hijo, que siempre graba sobre linóleo para estampar sus ilustraciones. De ahí surge un estilo propio y característico del artista que se aprecia tanto en los grabados del derecho, las letras con la imagen que las representa, como en el del espíritu del bosque del reverso.

El ilustrador Tomás Hijo | Cedida por Tomás Hijo

Un trabajo único, realizado bajo las directrices del director, que tenía muy claro lo que quería y cada detalle de las cartas. “Era un encargo muy cerrado”, asegura Tomás Hijo que añade que el director le dio indicaciones sobre “la forma, los elementos de cada una de las tarjetas, el icono asociado a la letra en alemán, …”. Hijo explica que el encargo era representar “algo que está en la novela, que es la forma en la que la criatura aprende a leer y hablar de forma más sofisticada” y como detalle del minucioso trabajo del director destaca la necesidad de que las tarjetas incorporaran un elemento que permitiera que el personaje ciego las reconociera. Algo que lograron mediante un sistema de muescas en el canto de cada una de ellas. Una propuesta que el director aceptó y que se aprecia en las tarjetas.

La parte de atrás de cada una de ellas incorpora un elemento que aparece a lo largo de toda la película, el ‘green man’ una figura que representa un rostro cubierto de hojas que es un símbolo del renacimiento y un motivo arquitectónico que se encuentra incluso en iglesias medievales. Unas cartas pensadas y diseñadas con todo detalle, algo que caracteriza a las películas dirigidas por del Toro. “No es porque sea muy fan de Guillermo, pero el grado de elaboración visual de las películas de este hombre es increíble, incorpora muchas rimas visuales que pasan desapercibidas pero el inconsciente recibe”, asegura Tomás.

Frankenstein, la película de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, de la compra de un grabado a colaborar en sus películas

Su relación con Guillermo del Toro empezó hace unos años, cuando el cineasta adquirió un grabado de Tomas Hijo expuesto en Los Ángeles. Desde ese momento comenzó una relación que dio un salto al cine con el encargo para diseñar el conocido ‘Tarot del Toro’ que aparece en la película Nightmare Alley. “El ‘Tarot del Toro’ me abrió muchas puertas, más de las que soy consciente. Fue mi primer trabajo internacional con una editorial americana muy potente”, reconoce y confiesa que estaría encantado de seguir colaborando con el mexicano. “Ojalá haya muchas más películas, estoy deseando participar en cualquier cosa que me proponga. Si hace unos años me hubieran preguntado con qué director me gustaría colaborar habría dicho que con él. Siento una ilusión muy grande cada vez que me llama”.

Su incursión en el mundo del cine se centra en estas películas, aunque también ha colaborado con Rodrigo Cortés, también salmantino, pero “es otra esfera porque es amigo mío”. “Rodrigo y yo nos conocemos de nuestra época universitaria y hemos hecho bastantes cosas juntas. El storyboard de su película ‘Concursante’, tiras cómicas o el libro ‘La Piedra Blanca’, que está funcionando fenomenal”. Además, Tomás diseña los ex libris con los que Rodrigo firma sus libros y en su película ‘Escape’ en una pared colgaba uno de los grabados de Tomás, el de los siete enanitos de Blancanieves que hace referencia a los siete capítulos que estructuran la película. El resto de trabajos que ha hecho relacionados con películas o series han sido tras el rodaje, relacionados con la promoción o el marketing.

Su trayectoria profesional ha sido una constante de trabajo y vocación. Periodista de formación, nunca ha ejercido, Tomás comenzó ilustrando libros de texto para las grandes editoriales y cuentos infantiles. Empezó en el mundo del grabado por vocación, con espectaculares trabajos con la temática del ‘El Señor de los Anillos’ con los que el reconocimiento del público creció. En ese momento “hubo más atención a mi trabajo y eso hizo que un tipo como Guillermo se fijara en las cosas que hacía”. Una progresión en constante ascenso que le ha llevado a colaborar con mucha gente que admiraba. Algo que le ha provocado “numerosos micro infartos”, ironiza.

Mundo encantado de Castilla y León. Tomas Hijo

Además de sus famosos tarots, los tiene de la película ‘Dentro del Laberinto’, del Señor de los Anillos’, el ‘Tarot del Toro’ o ‘La casa de Dragón’, destaca el diseño de numerosas portadas de libros. Ya tiene en su haber la ilustración de dos clásicos, ‘Drácula’ y ‘Frankenstein’ con Minotauro en una edición especial y muy cuidada de la que anuncia habrá un tercer libro. Además, dentro de poco saldrá la reedición de ‘El mundo encantado de Castilla y León’ que escribió con Jesús Callejo y que recoge todo un mundo de leyendas y bestias de Castilla y León que incorporará nuevos personajes en una edición más cuidada de tapa dura y con muchos extras, entre ellos un pequeño manual para utilizar las criaturas del libro en juegos de rol.

Todos ellos elaborados con sus trabajados grabados, esa técnica ancestral que da a sus proyectos un acabado artesanal y único que seguir descubriendo en libros, láminas y películas.