Las TCAE reivindican sus “cuidados esenciales ante una sociedad cada vez más envejecida”

Los técnicos en cuidados de enfermería han reivindicado por el Día Internacional de las Personas Cuidadoras la labor realizada como profesionales, tanto en los ámbitos hospitalarios como en los sociosanitarios. Eso sí, no han querido olvidarse tampoco de los cuidados que aportan en los domicilios, siendo esencial el trabajo para garantizar la calidad de vida de las personas.

Además, han querido destacar que la sociedad cada vez está más envejecida, con menos nacimientos año a año a nivel estatal, incrementando además patologías como diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, depresión, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, destacando así la labor de las TCAES y de las cuidadoras.

Del mismo modo, desde el sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE, han pedido a las administraciones públicas que se adapten las condiciones laborales a la sociedad actual, además de actualizar las funciones que llevan décadas estancadas.

Según ha explicado el secretario de acción social y formación de España de SAE, Daniel Torres: “Es apremiante que el Estado mejore la Ley de Dependencia dotándola de un presupuesto suficiente que garantice las ayudas, tanto económicas como profesionales, a todas las familias cuidadoras, pues es la única manera de proteger el bienestar de quien padece la enfermedad y de quienes le cuidan”.