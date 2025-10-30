El Teatro Liceo acoge la gran final del Festival Jóvenes Talentos con 10 propuestas finalistas y 12.000€ en premios

El Teatro Liceo de Salamanca se vestirá de gala el próximo viernes, 7 de noviembre, para acoger la emocionante final del Festival Jóvenes Talentos del Ayuntamiento de Salamanca. Un total de diez propuestas artísticas, previamente seleccionadas por el jurado, subirán al escenario para demostrar su talento en directo.

Los espectadores podrán disfrutar de una gran diversidad de espectáculos que incluyen danza, interpretación musical, canción y magia. Esta edición del concurso ha superado las expectativas en cuanto a participación, con un total de 64 propuestas presentadas, lo que representa un significativo aumento de 37 candidaturas respecto a la pasada edición. De ellas, 26 correspondieron a la categoría de 14 a 21 años y 38 a la de 22 a 35 años.

La selección de finalistas refleja esta variedad: en la categoría de 14 a 21 años competirán ‘Fai Rumore de Diodato’ de Danielamdancer, ‘Martinete’ de Los Flamenkitos a Bailar, ‘La Baraja Maldita’ de Gael Landazuri, ‘Corre’ de Alesg, y ‘La Vida Pasa’ de Bella. Por su parte, en la categoría de 22 a 35 años, los finalistas son ‘Soledad’ de Isora, ‘Fugaz’ de Carameloraro, ‘Voilá’ de Briz y Manuel, ‘Cuando miro el horizonte’ de Duo Medea, y ‘Granaína de la nostalgia’ de Sergio Portales.La recompensa por el esfuerzo y el arte de los jóvenes creadores es notable, ya que se repartirán un total de 12.000 euros en premios entre los finalistas. Todos ellos deberán llevar a cabo la representación de su propuesta en directo durante la gala para que el jurado pueda emitir su veredicto.

Los premios están estructurados en ambas categorías de la siguiente manera: un primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.500 euros, un tercero de 1.100 euros, un cuarto de 800 euros y un quinto premio de 600 euros.

La gala final, que estará presentada por el salmantino Jimeno, dará comienzo a las 19:00 horas. Además de las actuaciones de los diez aspirantes a los galardones, el público contará con las intervenciones especiales de Lemus y Cristina Len como artistas invitados. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo, invitando a toda la ciudadanía a apoyar y disfrutar del talento emergente de Salamanca.