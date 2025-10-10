El Teatro Liceo acoge el XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos con homenajes a Aganzo y Carmen Martín Gaite

El Teatro Liceo se iluminará de rojo con motivo del Día Internacional de la Hemofilia

Salamanca volverá a ser la capital de la lírica internacional con la celebración de la XXVIII edición del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se desarrollará en el Teatro Liceo los días 12 y 13 de octubre.

El consolidado encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y dirigido por el poeta y profesor de la USAL, Alfredo Pérez Alencart, rendirá homenaje a los escritores Carlos Aganzo (España) y Gabriel Chávez Casazola (Bolivia). Además, se dedicará un espacio especial a la obra de la salmantina Carmen Martín Gaite con motivo del centenario de su nacimiento.

Antología, música y reconocimientos

Con motivo de esta edición, se ha editado la antología ‘Bajo la sombra de los vencejos’, que recoge textos de los tres homenajeados, seleccionados por Pérez Alencart, junto a poemas de otros 55 escritores de España, Portugal, Iberoamérica y países invitados como Italia, Serbia y Polonia. La imagen del cartel y la portada de la antología es obra de Miguel Elías, también profesor de la Universidad de Salamanca.

El programa del encuentro, que incluye actos centrales y complementarios, se extenderá por diversos espacios de la ciudad con lecturas, presentaciones de libros, conferencias e intervenciones musicales.

Entre los actos destacados, que se desarrollarán el día 13, se encuentra la entrega del XII Premio Internacional de Poesía ‘Pilar Fernández Labrador’ al colombiano Alejandro Cortés González. También se entregarán los Reconocimientos a la Gestión Cultural Iberoamericana a Pedro Salvado (Portugal) y Héctor ‘Titín’ Molina (Chile) en la Torre de los Anaya.

El alcalde de Salamanca también declarará Huéspedes Distinguidos a los poetas Salvador Madrid (Honduras) y Juan Carlos Mestre (España), y se entregará la ‘Medalla Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana’ al poeta ecuatoriano Raúl Vallejo.

Presencia salmantina y musical en el Liceo

La nómina de participantes incluye una nutrida representación salmantina, con poetas como José Antonio González Iglesias, Asunción Escribano, Amanda Sorokin y Soledad Sánchez Mulas, entre otros.

El Teatro Liceo acogerá diversas actuaciones musicales de artistas como el Grupo Musical ‘Concierto 3’, el cantautor chileno Héctor ‘Titín’ Molina y la cantante cubana Ana Rosa Pierre, quien ya participó en el homenaje previo a Carmen Martín Gaite celebrado en el Casino de Salamanca.

Además del Liceo y la Torre de los Anaya, la poesía resonará en otros espacios académicos como la Biblioteca Histórica y la Facultad de Filología de la USAL, así como en centros educativos de la provincia. Más de 50 poetas de diversas nacionalidades participarán en esta cita que subraya el compromiso de Salamanca con la literatura global.