El Teatro Liceo acogerá un ciclo de ponencias sobre gestión de vivienda los días 11 y 12 de mayo

Salamanca se convertirá los días 11 y 12 de mayo en el epicentro del debate sobre la vivienda pública con la celebración de las Jornadas sobre economía, fiscalidad y contabilidad de las empresas públicas. Este encuentro, organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, tendrá como escenario la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. La cita, que alterna anualmente su sede entre la capital charra y Granada, busca actualizar los conocimientos de los profesionales del sector e intercambiar experiencias en áreas clave como la gestión de suelo, la estabilidad presupuestaria y el ahorro energético.

El programa arrancará el lunes 11 de mayo con el análisis del Plan Europeo y el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, a cargo de José María Escolástico Sánchez de Viviendas Municipales de Bilbao. Durante la tarde también se abordará el sistema de monetización de ahorros energéticos en rehabilitaciones de viviendas y se debatirán las propuestas legislativas que afectan a los gestores públicos, contando con la participación de expertos jurídicos de la asociación.

La jornada del martes 12 de mayo se centrará en aspectos técnicos y tecnológicos de vanguardia. María del Carmen Aparisi, interventora del Ayuntamiento de Torrent, analizará el control financiero en gastos de personal, mientras que Alberto Fernández-Aller de Roda, responsable de Prinex, profundizará en el papel de la inteligencia artificial como herramienta de control financiero. El encuentro concluirá con una revisión exhaustiva de la actualidad tributaria y las novedades fiscales previstas para el ejercicio 2026, de la mano del inspector de Hacienda Joaquín Pérez Huete.