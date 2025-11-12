El Teatro Liceo cierra este miércoles el ciclo sobre Carmen Martín Gaite con un análisis de memoria e historia en su obra

El ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos (CES), en torno a la vida y obra de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, concluye este miércoles, 12 de noviembre.

La conferencia de clausura, titulada ‘Memoria e historia en Carmen Martín Gaite. Entre visillos y Macanaz’, será impartida por María José Turrión y se centrará en los aspectos de composición literaria desde el punto de vista de la memoria y la Historia. La sesión dará comienzo a las ocho de la tarde en el Teatro Liceo, con entrada libre hasta completar el aforo.

Martín Gaite, cuya obra ha sido objeto de análisis desde que ganó el Premio Café Gijón en 1954 y el Premio Nadal en 1957, es estudiada actualmente en las enseñanzas medias y superiores.

La intervención de María José Turrión pondrá el foco en cómo la memoria individual de la autora —con constantes alusiones a su infancia, su "querida ciudad" y su universidad— se entrelaza con la memoria colectiva. La conferencia destacará también la crucial incursión de la escritora en la ciencia histórica, que marcó "un antes y un después" en su vida y obra, especialmente tras la biografía que realizó sobre Melchor Rafael de Macanaz (1764-1830).