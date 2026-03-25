El Teatro Liceo será escenario de un maratón solidario de donación de sangre este jueves

Salamanca acogerá este jueves 26 de marzo en el vestíbulo del Teatro Liceo una una iniciativa novedosa en Salamanca impulsada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que consistirá en una maratón de donación de sangre y plasma, una iniciativa que busca reforzar las reservas y concienciar a la población sobre la importancia de este gesto sanitario.

El horario del maratón es de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas, y según se ha incidido durante la presentación "donar te llevará 20 minutos y puedes salvar 3 vidas".

La directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, María Isabel González Fraile, ha recordado que la donación es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario: “Necesitamos que nuestros donantes repitan y que se sumen nuevos. Cualquiera de nosotros puede encontrarse algún día en la situación de necesitar sangre”.

Actualmente, en Castilla y León solo se obtiene entre el 50% y el 60% del plasma necesario, por lo que el llamamiento es especialmente urgente. González Fraile ha insistido en que también es clave rellenar los stocks de sangre, esenciales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos y emergencias y más a las puertas de la Semana Santa, cuando estas donaciones suelen bajar su ritmo habitual.

Llamamiento especial a los jóvenes

El maratón pone el foco en la franja de 18 a 35 años, considerada la población diana para incrementar el número de nuevos donantes.

Por este motivo la directora técnico Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha incidido en que “queremos animar especialmente a los jóvenes salmantinos a que se acerquen a la plaza del Liceo, entren y donen. Tomar conciencia desde temprano es fundamental”, subraya.

Del mismo modo, según se ha explicado los hombres pueden donar hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro, siempre respetando un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones. En el caso del plasma, el procedimiento es más flexible, lo que permite contribuir con mayor frecuencia.

“Pedimos a toda la población de Salamanca que se acerque. Es un pequeño esfuerzo que tiene un impacto enorme”, ha finalizado González Fraile.