Teatro, música, talleres y exposiciones en la nueva programación trimestral de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva programación trimestral para la Red de Bibliotecas Municipales incluyendo desde obras teatrales, a exposiciones y música, todo pensado para ser disfrutado por cualquier rango de edad.

De este modo, se busca reforzar el modelo de bibliotecas abiertas, dinámicas y conectadas con la propia sociedad de Salamanca, con contenido culturales que entretengan en espacios creados para ello.

Primeramente destaca el ciclo ‘Aficionad@s en escena’ con nueve realizaciones que se podrán disfrutar en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Entre las obras se encuentran: ‘El apagón’, ‘Prejuicios’, ‘Donde habite la luz’, ‘Taller de locos’, ¿Mola Molière?, ‘Sin coto a mi libertad’, ‘A la sombra de Diaghilev’, ‘Prohibido suicidarse en primavera’, e ‘Instrucciones para no tomarse en serio’. Para todo ello hará falta invitación que se puede recoger de manera previa en el mismo lugar.

También se realizarán talleres, como es el caso de Les Molières, centrado en la salud mental de los adolescentes y que tendrá lugar el 13 de junio en el teatro de la Torrente Ballester. Asimismo, se han planteado 77 nuevas sesiones de ‘La Hora del cuento’, que se realizarán los lunes en Gabriel y Galán y Carmen Martín Gaite; martes en Trujillo y La Vega; miércoles en Torrente Ballester; jueves en Vidal; y viernes en Vistahermosa. A esto se sumarán los clubes de lectura.

Las exposiciones también tendrán un lugar importante en la programación, con la muestra ‘Colores de corazón’, del fotógrafo internacional Niko Trinkhaus, invitando a redescubrir los paisajes de España y Portugal. Se podrá visitar del 17 de abril al 13 de junio en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

La formación también tiene cabida con talleres como ‘Una mirada al libro antiguo’ o ‘YoConecto’, además de reforzar la colaboración con instituciones locales dedicadas a la salud de mental y física de las personas de Salamanca.

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