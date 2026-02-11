“Algunos técnicos de emergencias sanitarias tienen que pluriemplearse en Salamanca para poder subsistir o crear una familia”

Son muchos los años en donde los técnicos de emergencia sanitarias han buscado mejorar sus condiciones laborales, sobre todo en el ámbito salarial y en un contexto donde se ha multiplicado el coste de vida, tanto a la hora de adquirir una vivienda como en la propia cesta de la compra.

Este miércoles, además, se celebra el Día Europeo del 1-1-2, una jornada que servirá para reivindicar unos derechos básicos para así mejorar la vida familiar y laboral de las decenas de técnicos de emergencia sanitarias que trabajaban en los diferentes vehículos sanitarios tan necesarios en el día a día de la ciudadanía.

Se calcula que únicamente en el territorio charro hay entre 330 y 350 trabajadores que se dedican al sector, un número amplio en el que en la mayoría de los casos el salario se sitúa en torno a los 1000 euros mensuales.

Javier Suárez, delegado en Salamanca del Sindicato de Profesionales de Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES), ha explicado cuales son los motivos de esta concentración en la región, que año a año se hace en Valladolid para protestar de manera centralizada y al unísono exigiendo nuevos convenios con sus correspondientes mejoras.

Primeramente es conveniente nombrar una de las reivindicaciones por las que llevan luchando años, la internalización de este servicio para que sea gestionado por la Junta de Castilla y León y no por HT Group, formada hace 45 años con este fin y que incluye a dos de las empresas que trabajan en Salamanca, Ambuiberica y Fabián Martín. Por otro lado, ante esto, se intenta ser realista y el propio representante sindical ha indicado que “esto llevará mucho tiempo aún”.

Lo que se reclama no es una subida que nos ponga a la cabeza de España, sino que esté a la media del sector

Asimismo, cabe destacar que hace un año, SALAMANCA24HORAS hacía público que trabajadores de Ambulancias Rodrigo y Fabián Martín denunciaban desvíos de personal de servicios públicos a la sanidad privada, a lo que el propio Javier Suárez ha indicado que “se ha reducido mucho el empleo del personal adscrito a Sacyl para hacer servicios privados, pero aún se sigue dando algún caso aislado”.

En cuanto a los salarios, no han querido especificar en concreto ya que las cifras pueden llegar a ser volátiles: “Ahora mismo la mitad de la plantilla cobra el salario mínimo. Lo que se reclama no es una subida que nos ponga a la cabeza de España, sino que esté a la media del sector”.

Esta problemática, según han indicado, hace que no se encuentre personal. Asimismo, también han querido recalcar que en Salamanca hay algunos trabajadores que cobran 900 euros, mientras que en el País Vasco otros llegan a los 1.800 euros. En el caso de la región, algunos de Burgos a escasos kilómetros acaban percibiendo una cuantía mucho menor: "Solamente queremos que el salario se asemeje al coste de vida".

Mucho personal tiene que pluriemplearse, entendemos que una persona recién entrada sin cargas familiares puede con 900 euros, pero aquellos que quieren una familia...

Como es lógico, se crean una serie de situaciones nada agradables entre las que están que “mucho personal tiene que pluriemplearse, entendemos que una persona recién entrada sin cargas familiares, con un salario de 900 euros puede substituir si vive en casa de sus padres, pero con este único sustento es imposible formar una familia”.

También han querido ser honestos con lo explicado ante esta situación por parte de la Junta de Castilla y León, donde ha expuesto que “las instituciones públicas nos comunican que es un conflicto en la empresa privada. Ellos pagan cada mes religiosamente el concierto y luego ya, dentro de la negociación y lo que hace la empresa, son libres de establecer el salario que queremos. No se saltan ninguna norma y la empresa cumple con las tablas salariales, pero son tablas salariales que no solo reflejan el coste de vida”.

Hace unos meses, las quejas también se dieron por la zona de descanso del Centro de Salud de Garrido Norte, en donde “ante los desperfectos se han puesto unos parches en el techo y ya está. Hay goteras y llevamos arrastrando esto desde hace mucho tiempo”.

Solo pedimos que los trabajadores de Castilla y León puedan dedicarse al transporte sanitario

Con esto sobre la mesa, también ha querido exponer que “la mayoría de unidades están bien, pero no sabemos porque las unidades de Salamanca capital son tan deplorables. Lo de Garrido Norte, aunque se ha denunciado, todo el mundo pasa del tema y nadie quiere ponerle el cascabel al gato”.

Por último, el propio sindicato ha finalizado sin medias tintas, pidiendo, al menos, unas condiciones mínimas que otorguen las empresas encargadas de ellos: “Pedimos mejores condiciones salariales, que los trabajadores de Castilla y León puedan dedicarse al transporte sanitario en pequeños tiempos y que haya profesionales en las zonas que permitan que esos pueblos sigan sobreviviendo. Solo queremos que no todos tengan que venir a la capital y tener un segundo o tercer trabajo para llegar a final de mes”.