Los Técnicos en Emergencias Sanitarias salen a la calle este miércoles: "Con el sueldo que percibimos, malvivimos"

El Sindicato de Profesionales de Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) se une a la manifestación que tendrá lugar este miércoles, 11 de febrero, en Valladolid para pedir una mejora de sus condiciones económicas. "Con el sueldo que percibimos, que en más de la mitad de los casos es el Salario Mínimo Interprofesional, las familias que vivimos del transporte sanitario, malvivimos. Nos cuesta llegar a final de mes y muchos de nosotros, nos vemos abocados a tener un segundo trabajo", denuncia en un comunicado.

Son más de 2.000 trabajadores de las nueve provincias de Castilla y León los que prestan un servicio externalizado y "esencial" ante la dimensión y dispersión geográfica de la comunidad. "Es inaudito que con estas particularidades e importancia, la Junta de no lo asuma", señala José María García Herrero, presidente de SP-TES.

La jornada reivindicativa, que coincide con la celebración del día europeo del 112, también servirá para denunciar "la falta de formación de calidad, la ausencia en prevención de riesgos laborales" o las deficiencias que arrastran algunos centros de trabajo, así como para pedir un mayor control por parte del SACyL del contrato con las concesionarias del transporte sanitario.