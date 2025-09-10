Técnicos Superiores Sanitarios amenazan con paros si el Estatuto Marco no recoge los compromisos del Ministerio

Protestas de los Técnicos Superiores Sanitarios a las puertas del hospital de Salamanca

Las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han lanzado un ultimátum al Ministerio de Sanidad: si el Anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco no incluye los compromisos adquiridos en junio, retomarán las movilizaciones y podrían convocar paros en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Denuncian incumplimiento del Ministerio de Sanidad

Según un comunicado emitido por los TSS, el último borrador del Estatuto Marco conocido hasta la fecha no refleja los acuerdos alcanzados con el Comité de Huelga, que llevaron a desconvocar las protestas programadas para el pasado verano. De todas las reivindicaciones planteadas, el texto únicamente recoge una, lo que los técnicos consideran "totalmente inaceptable".

¿Qué prometió Sanidad?

El Ministerio, encabezado por Mónica García, se comprometió a:

Reconocer a los TSS como una profesión sanitaria titulada y regulada.

Incluirlos en los nuevos grupos de clasificación profesional como educación superior, con una titulación habilitante claramente definida.

Clasificarlos en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), según lo previsto en el Estatuto Marco publicado en julio.

Trasladar a los Ministerios de Hacienda y Función Pública la necesidad de crear el grupo B y aplicar la retribución correspondiente, pendiente desde 2007.

Facilitar el acceso a especialización postgraduada mediante diplomas de acreditación y acreditación avanzada.

Incluirlos en los grupos de trabajo que lideran la transformación de los estudios de FP de Grado Superior a Grado Universitario, en especialidades como Imagen Médica, Radioterapia, Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Impulsar ante las comunidades autónomas la creación de un marco regulador para la figura del Técnico Superior Coordinador, con dependencia directa de la Dirección Médica y criterios unificados en todo el territorio nacional.

A la espera del Foro del Diálogo Social

Los Técnicos Superiores Sanitarios confían en que sus demandas se recojan durante la próxima reunión del Foro Marco del Diálogo Social, que se celebrará esta semana con la participación del Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos.

Por ello, han remitido un escrito a las CCAA solicitando su apoyo y pidiendo que exijan al Ministerio de Sanidad el cumplimiento de los compromisos firmados.

Amenazan con paros en todo el Sistema Nacional de Salud

En caso de no producirse avances, los TSS advierten que convocarán paros que podrían provocar graves alteraciones y la paralización del Sistema Nacional de Salud.

“La profesión ya ha dicho basta al maltrato continuado de las administraciones, tanto estatal como autonómicas. La reforma del Estatuto Marco es la oportunidad de resarcirnos con lo mínimo exigible. No vamos a permitir más discriminaciones ni abusos”, concluye el comunicado.